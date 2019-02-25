25 Şubat 2019 18:51

Dayanışma ve gazetecilik hakim karşısında

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin hakkında Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği nedeniyle açılan davaya devam edilecek.

Dayanışma ve gazetecilik hakim karşısında

Fotoğraf: Evrensel

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    Bu hafta, gazeteciler yine adliye koridorlarında olacak. Gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle hakim karşısına çıkacak. Ayrıca kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in de davası görülecek.

    Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal’ın sosyal medya paylaşımları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin operasyonu hakkında yaptığı haberleri gerekçe gösterilerek “zincirleme terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile yargılandığı davanın duruşması yarın saat 14.10’da İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

    Yarın görülecek bir başka dava ise Gazeteci Şerife Oruç’un davası. İki yıl tutuklu kaldıktan sonra altıncı duruşmada tahliye edilen, kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Şerife Oruç’un “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

    FİNCANCI, ÖNDEROĞLU VE NESİN’İN DAVASI ÇARŞAMBA

    Çarşamba günü ise, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Yazar Ahmet Nesi̇n’in davasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 3 isim, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla düzenlenen “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılıp, birer günlük süre ile gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlenmelerinin ardından haklarında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile dava açılmıştı.

    Karşı Gazetesi Davası olarak bilinen, aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni ve sahibinin de bulunduğu 12 kişinin “terör örgütü üyeliği”, “terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım ve yataklık etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması ise1 Mart Cuma günü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

    Dün de TRT Çalışanları Davası olarak bilinen, 9’u tutuklu 42 eski TRT çalışanının Gülen Hareketi ile bağlantılı oldukları iddiasıyla “terör örgütü üyeliği” suçlaması ile yargılandığı davanın duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. (MEDYA SERVİSİ)

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