YSK, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının “başvurunun süresi içinde yapılmadığı” gerekçesiyle kabul edilmemesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, evrakları İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Parti’den aday olamamıştı. Kocamaz’ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kurulu'na 5 ayrı dilekçe verilerek itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilerek YSK’ye gönderilmişti.

YSK, İYİ Parti’nin itirazını reddetti. YSK’dan yapılan açıklamada “Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 2972 sayılı Kanunun 12. maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2019 tarihli, 2019/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi uyarınca, Mersin İl Seçim Kurulu tarafından verilen 20/02/2019 tarihli, 2019/17 sayılı kararını kaldıracak hukuki bir sebep bulunmadığı gibi tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından, talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir” dendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Partinin 31 Mart yerel seçimi için adayı Burhanettin Kocamaz, evrakı İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat 17.00'den 25 dakika sonra verilince aday olamamıştı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu DP tarafından Pınar İvenç'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı çekildi ve Burhanettin Kocamaz DP'den aday gösterildi.

Mersin İl Seçim Kurulu, İYİ Parti'den aday olamadığı için Demokrat Parti'den aday olan Kocamaz’ın bu partiden adaylığını da dün (25 Şubat) reddetmişti. Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 1 Mart’a kadar verecek.

Mersin İl Seçim Kurulu'nun 25 Şubat'ta verdiği kararın ardından pek çok açıklama yapıldı.

KOCAMAZ: BİRİLERİNİN KRİPTO OYUNLARINA GELDİK

Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığına ilişkin Mersin Seçim Kurulu'nun sunduğu görüşe, Çamlıbel Merkez Seçim Ofisi'nin önünde tepki gösterildi. Burada konuşan Burhanettin Kocamaz, "'Ya bir yol bul ya bir yol aç' çağrıları ile Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdik ama bu kirli el orada da boş durmadı ve en son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik" dedi.

Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu

AKŞENER’DEN KOCAMAZ TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 25 Şubat'ta Fox TV’de konuk olduğu programda Kocamaz’la ilgili “Kocamaz’ın yaşadığı süreç ibret oldu. Mersin’de biz içimizden vurulduk” dedi. Akşener, evrakının geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocamaz ile ilgili ‘iğrenç işlerin döndüğü bir olay’ değerlendirmesinde bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI HAMİT TUNA: PROGRAMLI SENARYO

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da aday olamayan Burhanettin Kocamaz’ın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına verdiği yanıtta "Programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna’ya atıyor" ifadelerini kullandı.

Tuna, "Bugün bir televizyon kanalında, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi, şahsımla ilgili bazı iddialar ortaya atmıştır. İYİ Parti'nin adayı olan şahısla alakalı (Burhanettin Kocamaz), onun söylediği bir isnat üzerinden, benim 'İYİ Parti'den dahi aday olmayacak' şeklinde bir ifade kullandığım iddia edilmektedir. Aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. Programın sunucusuna yazdığım mesajda, Meral Akşener'e yönelik 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet ya da başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ispat etsin adaylıktan çekileceğim' dedim. Ben kişilerle uğraşmam" dedi.

CHP'Lİ ADAY VAHAP SEÇER: MERSİN ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR

Kararı değerlendiren CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer de "Sayın Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu hukuk dışı kararı demokrasiye, adalete gönül vermiş siyasetçi ve insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim" dedi.

Kocamaz hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu belirten Seçer, şöyle konuştu: "Yerel seçim sürecinde Mersin'de, 3 aday yarışıyorduk; ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın hiçbir partiden ya da bağımsız olarak aday olamayacağı yönünde karar verdi. Görünen o ki Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor. Aslında bu hamle, bize karşı yapılan bir hamle. Son araştırmalara göre biz, bu tatlı rekabeti bir adım önde götürüyorduk. 'Cumhur ittifakı' bundan rahatsız oldu. Burhanettin Kocamaz'a yönelen milliyetçi oyları alabilir miyiz, diye beklenti içine girmiş olabilirler; ama bunda da başarılı olamayacaklar." (HABER MERKEZİ)