25 Şubat 2019 18:32

Burhanettin Kocamaz DP'den de aday olamıyor, son kararı YSK verecek

Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağı yönünde görüş verdi. Son kararı YSK verecek.

Burhanettin Kocamaz DP'den de aday olamıyor, son kararı YSK verecek

Fotoğraf: DHA

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    Mersin İl Seçim Kurulu İYİ Parti'den adaylık başvurusu geç yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmeyince Demokrat Parti'nin (DP) adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına yönelik itirazları değerlendirdi. Toplantı sonucu itiraz haklı bulunarak, Kocamaz'ın aday olamayacağı yönünde görüş verdi. Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 1 Mart’a kadar verecek. 

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Partinin 31 Mart yerel seçimi için adayı Burhanettin Kocamaz, evrakı İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat 17.00'den 25 dakika sonra verilince aday olamamıştı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu DP tarafından Pınar İvenç'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı çekildi ve Burhanettin Kocamaz DP'den aday gösterildi.

    KOCAMAZ: BİRİLERİNİN KRİPTO OYUNLARINA GELDİK

    Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığına ilişkin Mersin Seçim Kurulu'nun sunduğu görüşe, Çamlıbel Merkez Seçim Ofisi'nin önünde tepki gösterildi. Burada konuşma yapan Burhanettin Kocamaz, "'Ya bir yol bul ya bir yol aç' çağrıları ile Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdik ama bu kirli el orada da boş durmadı ve en son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik" dedi.

    Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu

    Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu

    AKŞENER’DEN KOCAMAZ TEPKİSİ

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah (25 Şubat'ta) Fox TV’de konuk olduğu programda Kocamaz’la ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, “Kocamaz’ın yaşadığı süreç ibret oldu. Mersin’de biz içimizden vurulduk” dedi. Akşener, evrakının geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocamaz ile ilgili ‘iğrenç işlerin döndüğü bir olay’ değerlendirmesinde bulundu. 

    CUMHUR İTTİFAKI ADAYI HAMİT TUNA: PROGRAMLI SENARYO

    Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da aday olamayan Burhanettin Kocamaz’ın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına yanıt verdi.  "Programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna’ya atıyor" dedi.

    Tuna, "Bugün bir televizyon kanalında, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi, şahsımla ilgili bazı iddialar ortaya atmıştır. İYİ Parti'nin adayı olan şahısla alakalı (Burhanettin Kocamaz), onun söylediği bir isnat üzerinden, benim 'İYİ Parti'den dahi aday olmayacak' şeklinde bir ifade kullandığım iddia edilmektedir. Aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. Programın sunucusuna yazdığım mesajda, Meral Akşener'e yönelik 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet ya da başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ispat etsin adaylıktan çekileceğim' dedim. Ben kişilerle uğraşmam" ifadelerini kullandı.

    CHP'Lİ ADAY VAHAP SEÇER: MERSİN ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR

    Kararı değerlendiren CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer de "Sayın Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu hukuk dışı kararı demokrasiye, adalete gönül vermiş siyasetçi ve insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim" dedi.

    Kocamaz hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu belirten Seçer, şöyle konuştu: "Yerel seçim sürecinde Mersin'de, 3 aday yarışıyorduk; ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın hiçbir partiden ya da bağımsız olarak aday olamayacağı yönünde karar verdi. Görünen o ki Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor. Aslında bu hamle, bize karşı yapılan bir hamle. Son araştırmalara göre biz, bu tatlı rekabeti bir adım önde götürüyorduk. 'Cumhur ittifakı' bundan rahatsız oldu. Burhanettin Kocamaz'a yönelen milliyetçi oyları alabilir miyiz, diye beklenti içine girmiş olabilirler; ama bunda da başarılı olamayacaklar." (HABER MERKEZİ)

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