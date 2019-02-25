'Erkek şiddetini kadın dayanışması önleyebilir'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre bu yılın Ocak ayında en az 43 kadın öldürüldü. Yapılan birçok araştırmaya göre kadınların büyük bölümü en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Bunun son örneklerinden biri de 14 Şubat tarihinde Mersin'de yaşandı. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından öldürüldü. Aşkın'ın öğrencileri ve kadınlar, bu cinayetlerin son bulmasını istedi.

‘SES ÇIKARMALIYIZ’

Aşkın'ın öğrencisi Esra Kunt, kadına yönelik şiddetin toplum ve devlet tarafından meşrulaştırıldığını dile getirerek, erkeklerin kadına şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kunt, erkek şiddetinin son bulması için herkesi ses çıkarmaya çağırdı. Aşkın'ın bir diğer öğrencisi Yasemin Soysal da şiddet, baskı ve cinayetlere karşı kadınların susmaması gerektiğini belirten Soysal, “Bu erkek zihniyete boyun eğilmemeli" dedi.

'İKTİDARIN POLİTİKALARI SALDIRILARI ARTTIRIYOR'

Mersin Kadın Platformu ve Mersin Günebakan Kadın Derneği üyesi Nuray Kaçmaz, son 15 yılda kadının toplumsal yaşamdaki yerinin giderek belirgin bir şekilde daraltıldığını ve bu durumun da mevcut siyasi iktidarın politikalarından kaynaklandığının altını çizdi. Kaçmaz, kadına yönelik şiddetin ve toplumdan dışlanmasının; siyasi iktidarının inançları kışkırtan söylem ve uygulamalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Kadın cinayetlerinin ve istismar olaylarının tesadüf olmadığını söyleyen Kaçmaz, sorunun sadece cinayeti işleyen kişilerin yargılanmasıyla değil bunu besleyen zihniyetin yok edilmesiyle çözülebileceğine vurgu yaptı. (Mersin/MA)