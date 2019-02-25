Yazar Fikret Başkaya’ya yazısından dolayı dava açıldı

Özgür Üniversite Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı Başkanı, Yazar Fikret Başkaya hakkında, 7 Kasım 2016 tarihinde ozguruniversite.org sayfasında yayınlanan “Asıl Terör Devlet Terörüdür” başlığını taşıyan yazısında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Dava ile ilgili Özgür Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Fikret Başkaya’nın, hayatı boyunca ifade özgürlüğünün ve özgür düşüncenin savunucusu olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“Fikret Başkaya hocanın yazısında, terör örgütü propagandası "keşfetmek”, mesnetsiz olduğu gibi, söz konusu yazının dava konusu yapılması da kabul edilebilir değildir. Bu tutum özgür düşüncenin ve ifade özgürlüğünün inkârıdır. Ve ifade özgürlüğünü, özgür düşünceyi, özgür tartışmayı yasaklayan bir rejim, bir sosyal sistem önünü göremez, yolunu bulamaz, çürür ve çöker.”

Açılan davanın ilk duruşmasının 21 Mart 2019 Perşembe günü saat 09.30’da Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacağı belirtilen açıklamada “Özgür Üniversite olarak, ifade (düşünce) özgürlüğünü önemseyen herkesi, hocamızla dayanışmaya çağırıyoruz. Unutmamak gerekir ki, özgürlük farklı düşünenin, başkasının özgürlüğüdür” denildi. (HABER MERKEZİ)