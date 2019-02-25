İngiltere’de ‘iki toplumlu inisiyatif’: Hedef Kıbrıs’ta barış

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Dalston Junction’da bulunan “Hackney Kıbrıslılar Merkezi”nde bir araya gelen katılımcılar Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler gözetiminde yıllardır süren görüşmelerden bir sonuç çıkmamasından duydukları kaygıları aktararak, adada kalıcı barış için sivil inisiyatifin ağırlık koyması gerektiği ortak görüşünde birleştiler.

Toplantı sonrasında şu açıklama yapıldı: “Toplantı sırasında, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılarca, adada, Kıbrıs sorunu ile ilgili siyasi ilerleme olmaması ve özellikle de uzun süredir müzakere edilmemesi konusundaki ciddi endişeler yoğun olarak ortaya kondu. Samimi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ve Kıbrıs’ın geleceği konusundaki endişelere odaklanan toplantıda, mükemmel bir tartışma yaşandı. Tartışma, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde, kabul edilen Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kişiliği olacak biçimde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik, mümkün olduğunca çok sayıda örgüt ve birey tarafından koordine edilmiş bir hareket oluşturma ihtiyacı etrafında gerçekleşti.”

ALINAN KARARLAR

Toplantının sonunda, aşağıdaki adımlar üzerinde oy birliği ile anlaşıldı:

Yukarıda belirtilen prensipler temelinde, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm için kampanya yürütmek amacı ile, tüm Kıbrıslıların geniş, çeşitliliği olan, kapsayıcı bir kök hareketinin oluşturulması.

Kıbrıs halkının adanın yeniden birleşmesi talebini yükseltmeye yönelik, ortaya konan temel talepler için baskı unsuru olmak amacıyla kilit karar alma merkezlerine yönelik hedefli ziyaretler programı ile görevlendirilecek temsilci grubun oluşturulması.

Toplantıda, “Tüm Kıbrıslılar İnisiyatifine katılımı artırma ve katılımı genişletme stratejisinin bir parçası olarak, Kıbrıs’ta iki taraf arasında görüşmelerde önceden anlaşılmış prensipler temelinde, Kıbrıs’ı yeniden birleştirmeyi amaçlayan ortak bir çabaya katkıda bulunmak isteyen, ilgi duyan Birleşik Krallık’ta yaşayan tüm Kıbrıslılara davetimiz açıktır” denildi. (Londra/EVRENSEL)