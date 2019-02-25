ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Maduro’nun günleri sayılı

Venezuela’daki siyasi kriz devam ederken bir kez daha Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Maduro’nun günlerinin sayılı olduğundan eminim” dedi.

Bakan Pompeo, Amerikan CNN kanalında katıldığı bir programda, “ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido’yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu. Pompeo, “Maduro’nun günlerinin sayılı olduğundan eminim” ifadesini kullandı.

MADURO’YA ‘HASTA TİRAN’ DEDİ

Venezuela, Küba ve Nikaragua’yı hedef alan Pompeo, Fox News kanalındaki başka bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı için ‘hasta tiran’ ifadesini kullandı. Pompeo, ‘insani yardım’ TIR’larının Venezuela’ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezuela ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.

ABD’Lİ SENATÖRDEN ÖLÜM TEHDİDİ

Öte yandan Venezuela ve Küba düşmanlığı ile tanın Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun, Twitter’dan Libya’nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi’nin kanlı fotoğrafını paylaşması, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ‘açık tehdit’ olarak yorumlandı.

KÜBA: VENEZUELA’YI SAVUNUYORUZ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, “Venezuela üzerinden kıtanın itibarıyla oynanıyor” açıklamasında bulundu. Pazar günü ülkesindeki anayasa değişikliği referandumunda oy kullanırken basına açıklamalarda bulunan Canel, “Kübalılar olarak anayasamız için, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi için oy kullanıyoruz. Aynı zamanda Venezuela için de oy kullanıyor ve Venezuela’yı savunuyoruz çünkü Venezuela üzerinden kıtanın itibarıyla oynanıyor” dedi.

İRAN: ABD MÜDAHALESİ BAŞARISIZ OLACAK

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Venezuela’ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve bu tür adımların “başarısız kalmaya mahkum olduğunu” söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre; Zarif, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Robin Daryo Molina ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Zarif görüşmede, her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını ve Venezuela hükümetini desteklediklerini ifade ederek, hükümet ile muhalefet arasında siyasi müzakere önerisini desteklediklerini de belirtti. Zarif’e bilgi veren Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Molina da ülkedeki siyasi durumun düzelmesi için verdiği destek için İran’a teşekkürlerini iletti.

KOLOMBİYALI DİPLOMATTAN VENEZUELA’DAN AYRILDI

Kolombiya Konsolosluğu’ndan üç diplomat aileleriyle birlikte, Venezuela’dan dün yürüyerek ayrıldı. Diplomat ve ailelerine Venezuela polisi eşlik etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cumartesi günü Kolombiya ile diplomatik ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı. Kolombiya yönetimi diplomatlarını en kısa sürede ülkeye geri çağıracağını belirtmişti. Venezuela ise diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 24 saat vermişti.

GÜNEY KORE, GUAİDO'YU ‘GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI’ OLARAK TANIDI

Güney Kore, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu bu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul hükümetinin, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanıdığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, "Venezuela'da Mayıs 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinin meşruluk ve şeffaflıktan yoksun olmasından kaynaklanan mevcut kaostan duyulan endişeyi bir kez daha ifade ettiği" ve ülkede 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido’yu bu şekilde tanıdığı bildirildi. (DIŞ HABERLER)

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