Hürriyet Okur Temsilcisi’nden gazetesine eleştiri: Tarafsız olunmadı

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Ankara’da gözaltına alınırken polisin cinsel tacizde bulunduğu Merve Demirel’e ilişkin taraflı haberleri nedeniyle gazetesine eleştirilerde bulundu.

Gazetenin, infial yaratan cinsel saldırının kendisinin değil de ilk olarak “Soylu’dan taciz iddiasına yanıt” şeklinde okurlara yansıtmayı tercih ettiğine dikkat çeken Bildirici, 16 Şubat’ta yaşanan olayın 19 Şubat’ta yalnızca Soylu’nun açıklamalarıyla verildiğine işaret etti.

Tacize maruz kalan üniversite öğrencisiyle röportaj yapan muhabirimiz Derya Okatan’ın gözaltına alınmasının da gazetede “haber değeri görmediği”ni belirten Bildirici, “Bakan’ın ve politikacıların sözleri haber taşıyor ise taciz, tacize uğradığı öne sürülen genç kızın sözleri, suç duyurusu ve Ankara Emniyeti’nin konuya ilişkin açıklaması da haber değeri taşıyor demektir. Hatta asıl haber odur” ifadeleriyle Hürriyet'in tutumunu teşhir etti.

Bildirici, “Okurun olayı doğru değerlendirebilmesi için olaya ilişkin bilgilerin eksiksiz ve nesnel bir dille aktarılması gerekirdi. Unutmayalım, eksik ve tek yanlı bilgi, yanlış bilgidir” diyen Bildirici, sözlerini şöyle tamamladı: “Kuşkusuz taciz olup olmadığına yargı karar verecek. Ama şurası açık, polisin gözaltına alınan bir genç kızın kalçasına el atmaya hakkı olamaz. Genç kızın kim olduğunun ya da hangi suçlamayla gözaltına alındığının hiçbir önemi yok." (MEDYA SERVİSİ)

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