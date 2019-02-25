İskenderun’da, ‘Ekonomik kriz ve etkileri’ paneli düzenlendi

İskenderun Yaşam Platformu tarafından, Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur ve Prof Dr. İzettin Önder’in katılımıyla, “Ekonomik kriz ve etkileri” konulu panel düzenlendi.

Yoğun ilgi gösterilen panelde Prof. Dr. Önder, kapitalist sistemin çöküşte olduğunu söyledi. Önder, kapitalist sermaye birikim modelinin kaçınılmaz olarak krize yol açtığını vurguladı, tartışılması gerekenin ekonomik model olduğunu ifade etti.

“KAPİTALİST SİSTEM ÇÖKÜŞE GEÇİYOR”

Prof. Dr. İzzettin Önder, “Kriz yanlışlıktan olmaz. Kriz neden olur? Sermayenin kendisine yeni pazar arayışı ile olur. Rant böyle bir şeydir. Siyasetçiye de payda aktarır. Rant, üretim yapılan bir şey değildir. Süreci hızlandırdığınızda yoksulluk başlar” dedi.

Önder, Türkiye’deki tarımın hükümetin “yanlış politikaları” tarafından çökmediğini, aksine hükümetin görevinin zaten tarımı çökerterek uluslararası pazarlara açmak olduğunu belirtti.

“DENGE VE DENETLEME MEKANİZMASI KALKTI”

Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur da şöyle konuştu: “Geldiğimiz nokta enkaz. Bunu yapan makina ne olabilir? Herkes olabilir. Dünyadaki vahşi kapitalizmin, liberalizmin hedef aldığı ve yok etmeye çalıştığı değerlerimiz var; su, toprak gibi. Ülkede göz ardı edilen küçük ekonomi ve ev ekonomisi var. Küçük yaşam alanları birer birer yok ediliyor. Küçük ekonomi yok edilirken, büyük ekonomiye yaşam alanı veriliyor. Toprağı işleyenler toprağını bıraktırılıp, vasıfsız işçi haline getiriliyor. Bundan doğan mağduriyetler var. Eğitim sistemiyle birlikte beyin göçüne de yol açıldı. Türkiye´de çok sayıda şirket ve işyeri kapanıyor. Yaşam tarzı, eğitim sisteminin kentler üzerindeki baskısı nedeniyle bu yaşanıyor. Bunun ekonomik krizle ilgisi var mı? Çok ilgisi var. Çünkü, küreselleşmenin getirdiği doğaya aykırı bir yaşam tarzı var.” (İskenderun/EVRENSEL)