Mısır'da toplanan AB-Arap Birliği Zirvesi sona erdi

Cumartesi günü Mısır’ın turistik beldesi Şarm el-Şeyh’te başlayan “İstikrarda Yatırım” başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi sona erdi. Zirveye Arap Birliği ülkeleri liderlerinin yarısı katılmadı.

Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Arap ülkeleri ile Avrupa Birliği arasındaki sorunların çözümü için yardımlaşma", "göçle mücadele", "bölgedeki güvenlik ortamının sağlanması, uyuşmazlıkların çözümü, ve sosyo-ekonomik kalkınma için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine vardık" ifadeleri yer aldı.

17 maddelik sonuç bildirgesinde "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, Orta Doğu’da kapsamlı bir barışın sağlanması için doğrudan görüşmelerin yapılması konusunun görüşüldüğü", Libya, Suriye ve Yemen ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı, "bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması" kararı alındığı, "Suriye’deki siyasi değişikliğin 2012 Cenevre açıklaması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararına uygun olması gerekiyor" belirtildi.

Bildirgede, Libya konusunda BM’nin 2015 Anlaşmasının hayata geçirilmesinin desteklendiği, Yemen konusunda Hudeyde bölgesinde ateşkesin sağlanması için Stockholm kararlarının olumlu karşılandığı ifadeleri yer aldı.

17 maddelik sonuç bildirgesinde bir sonraki zirvenin 2022 yılında Brüksel’de yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

ARAP BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE İRAN’I SUÇLADI

Öte yandan Arap Birliği-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Türkiye ve İran’ı Suriye, Libya ve Yemen’deki çatışmalara müdahil olmakla suçladı. Zirvede konuşan Ebu Gayt, “Yemen, Suriye ve Libya’da yaşanan çatışmalar hakkında AB ile ortak kaygılara sahibiz. Bu kaygılarımıza Türkiye ve İran gibi yabancı ülke müdahaleleri de dahil” açıklamasında bulundu.

Euronews’un haberine göre, Gayt; Yemen, Suriye ve Libya’da yaşanan çatışmaların çözümünün askeri yöntemlerle olamayacağını belirtti ve söz konusu ülkelerin toprak bütünlüklerinin korunması gerektiğini söyledi.

ZİRVEDE YER ALANLAR

21 aktif üyenin yer aldığı birlikte 11 ülke kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edildi. Dört ülke başbakan düzeyinde, dördü dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı seviyesinde 18 AB ülkesi yetkilisi zirveye katıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah ve Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh katıldı.

Zirvede Lübnan ve Fas başbakan, Cezayir meclis başkanı, Umman ise Sultan’ın yardımcısı seviyesinde temsil edildi. Ürdün, Komor Adaları, Moritanya ve Sudan dışişleri seviyesinde zirveye katıldı. (DIŞ HABERLER)