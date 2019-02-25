Güngören’de bağımsız meclis üyesi

Emek Partisi (EMEP) Güngören İlçe Örgütü, Güngören Belediye Meclis üyeliğinde Gönül Karagenç’i desteklediğini duyurdu.

İlçe binasında yerel seçimler konulu toplantı düzenleyen EMEP tarafından yapılan açıklamada, bu seçimlerde Cumhur İttifakı’nın geriletilmesinin önemine dikkat çekildi. Antidemokratik uygulamalarla seçimlere girmesi engellenen EMEP’in Güngören’de demokrasi güçlerinin birliğini sağlamak için gösterdiği çabalara rağmen bu çabaların sonuca varmadığı ve bunun sonucunda da belediye meclis üyeliği için bağımsız aday gösterme kararı alındığı açıklandı.

İstanbul Güngören Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Gönül Karagenç Fotoğraf: EMEP

Güngören'de seçim çalışmasını kadınlarla birlikte yürüteceğini söyleyen Gönül Karagenç, Ayakkabıcılar Sitesi başta olmak üzere tüm atölyelerdeki işçilerle seçim çalışmaları kapsamında buluşulacağını ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)

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