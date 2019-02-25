Güngören’de bağımsız meclis üyesi
EMEP Güngören İlçe Örgütü, Güngören Belediye Meclis üyeliğinde bağımsız aday Gönül Karagenç’i desteklediğini duyurdu.
Fotoğraf: Evrensel
Emek Partisi (EMEP) Güngören İlçe Örgütü, Güngören Belediye Meclis üyeliğinde Gönül Karagenç’i desteklediğini duyurdu.
İlçe binasında yerel seçimler konulu toplantı düzenleyen EMEP tarafından yapılan açıklamada, bu seçimlerde Cumhur İttifakı’nın geriletilmesinin önemine dikkat çekildi. Antidemokratik uygulamalarla seçimlere girmesi engellenen EMEP’in Güngören’de demokrasi güçlerinin birliğini sağlamak için gösterdiği çabalara rağmen bu çabaların sonuca varmadığı ve bunun sonucunda da belediye meclis üyeliği için bağımsız aday gösterme kararı alındığı açıklandı.
Güngören'de seçim çalışmasını kadınlarla birlikte yürüteceğini söyleyen Gönül Karagenç, Ayakkabıcılar Sitesi başta olmak üzere tüm atölyelerdeki işçilerle seçim çalışmaları kapsamında buluşulacağını ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)
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