Milas'ta inceleme yapan JMO: İş güvenliği önlemleri aymazlık boyutunda

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Muğla Milas’ta Kömürcüoğlu Group’un işlettiği feldspat madeninde 3 işçinin can verdiği iş cinayetiyle ilgili inceleme yapan JMO Milas İlçe Temsilciğinin tespitlerini yazılı bir açıklamayla paylaştı. Açıklamada işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin aymazlık boyutunda olduğu belirtildi.

JMO Milas İlçe Temsilciğinin tespitleri şu şekilde:

Kaza; yeterli jeoloji-jeoteknik araştırma ve inceleme yapılmaksızın tek kademe ve yaklaşık 35-40 m yüksekliğinde açılan şevin üst kısmında yer alan kaya türü malzemenin, ocak içine doğru kayarak iş makineleri ve ocak içinde çalışan işçilerin üzerine düşmesi sonucunda meydana gelmiştir.

Kazanın yaşandığı yerde, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru düzgün tedbirlerin alınmadığı, hatta aymazlık boyutuna varan ve bir kayanın üstüne ‘dikkat göçük tehlikesi var’ ibareleri ile can ve mal emniyetinin alındığı görülmüştür. Bu da ülkemizde can güvenliğinin nasıl bir aymazlıkla korunmaya çalışıldığını göstermesi açısından ibret verici bulunmuştur.

Ülkemizde yaşanan çoğu göçük olayında da görüldüğü üzere, yeterli jeolojik-jeoteknik araştırma ve incelemeye dayanmadan açılan şev ve yarmalarda can kayıpları ile sonuçlanan çok sayıda kazanın yaşanmasına neden olmaktadır. Bu ve benzer sorunlarla karşılaşılmaması için gerek açık, gerekse kapalı maden ocaklarında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik araştırma ve incelemeye dayalı şev stabilitesi analizi yapılmadan işletmeye geçilmemelidir.

İşçi sağlığı ve güvenliği hususunun önemli bir konu olduğu dikkate alınmalı, bu konuda yeterli tedbir almayan hiçbir işletmeye MAPEG Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izin vermemelidir. Bu kapsamda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) madencilik mevzuatının düzenlemesinden uygulama ve denetimine kadar madenciliğin tüm süreçlerindeki görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Maden Kanununun ve ilgili yönetmeliklerin meslek odaları ve sektörün bütün bileşenlerinden gelen görüşler doğrultusunda şekillendirilmesi önem arz etmektedir.

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)