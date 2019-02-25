CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Gıda denetimleri yetersiz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle ülkemizde gıda denetimlerindeki eksikliği TBMM gündemine getirdi. Ömer Fethi Gürer, önergesinde gıda denetimi konusundaki boşluğa dikkat çekerek, insan sağlığıyla ilgili bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini belirtirken, önergeyi yanıtlayan Bakan Bekir Pakdemirli ise gıda güvenliği konusunda çıkarılan 5996 sayılı yasa kapsamında yeterli çalışmaların yapıldığını iddia etti.

40 İLDE 41 LABORATUVAR

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, bakanlıklarının bünyesinde sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere 2 bin 525 gıda mühendisi ve 8 bin 651 veteriner hekimin görev yaptığını, 40 İlde 41 adet Laboratuvar Müdürlüğünün hizmet verdiğini ve söz konusu laboratuvarlar yalnızca bulundukları ilde hizmet vermeyip, İl Kontrol Planı kapsamında farklı illerden gönderilen numunelerin de yapıldığını belirtti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ülkemizde gıdada yaşanan sorunların varlığının tartışılmaz olduğunu belirterek, insan sağlığı konusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu şöyle ifade etti: “Merdiven altı üretim yerlerinde ne olduğu belli olmayan ve piyasaya sürülen pek çok ürün, insanlarımıza gıda diye yedirilmektedir. Her gün basına da yansıyan tabloya göre, taklit ve tağşiş edilmiş pek çok ürün piyasaya sürülmektedir. Tarım Bakanlığında gıda mühendisi ve veteriner yetersizdir. Bu konuda yeniden bir düzenleme yapılarak gıda denetimlerinin daha geniş kapsamlı gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Ayrıca bakanlık, piyasa denetim sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmalıdır” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)