"Çiftçi tarımdan koparıldı, üretim azaldı, fiyatlar yükseldi"

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın ıspanak üreticileri başta olmak üzere İzmir’deki çiftçilere yönelik tarımsal desteklerle ilgili soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yanıt geldi.

İzmir’deki çiftçilere 2018 yılında 458 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapıldığını bildiren Pakdemirli, “2003-2018 döneminde İzmir’de çiftçilerimize toplam 3.7 milyar lira nakit tarımsal destek verilmiştir” dedi. Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 2018 yılının ilk 11 aylık döneminde ise 4 bin 438 ton ıspanağın ihraç edilerek, 3.6 milyon dolarlık döviz elde edildiğini bildirdi. Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarını değerlendiren CHP’li Polat, üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Eğer bu destekler yeterli ise o zaman neden üreticilerimiz zor durumda? Neden borçlarını ödeyemiyor? Unutmayın ki çiftçi gülerse Türkiye güler” dedi.

TÜRKİYE, ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN PAZARI OLDU

CHP’li Polat, tarım sektörünün son derece zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Ülkemiz, özellikle AKP iktidarları döneminde tarımsal üretimde dışa bağımlı bir yapı oluşturularak, çok uluslu şirketlerin girdi pazarı haline getirildi. Ülkemiz adeta ithalat cennetine dönüştürüldü. Çiftçi tarımdan koparıldı. Üretim azaldı. Üretim azalınca fiyatlar yükseldi. Yükselen fiyatları düşürmek için yine ithalat yapıldı. Bugün tarımda hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta çözüm bekleyen en önemli sorunların başında yüksek girdi maliyetleri geliyor. Bitkisel üretim yapan çiftçi, temel girdiler olan mazot, tohum, gübre ve ilaç kullanarak üretim yapıyor. Bu girdilerin hepsinde ülkemiz dışa bağımlı. Döviz arttıkça üretim maliyeti artıyor. Ama çiftçi bunu ürün fiyatına yansıtabiliyor mu? Hayır. Onun için çiftçimizin, üreticilerimizin daha çok desteklenmesi gerekiyor. Eğer bu destekler yeterli ise o zaman neden üreticilerimiz zor durumda? Neden borçlarını ödeyemiyor?”

ISPANAĞA VERİLEN DESTEKLER

Bakan Pakdemirli, ıspanağa verilen destekleri şöyle sıraladı: