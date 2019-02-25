"Çiftçi tarımdan koparıldı, üretim azaldı, fiyatlar yükseldi"
TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın çiftçilere yönelik soru önergesine yanıt geldi.
Fotoğraf: MA
TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın ıspanak üreticileri başta olmak üzere İzmir’deki çiftçilere yönelik tarımsal desteklerle ilgili soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yanıt geldi.
İzmir’deki çiftçilere 2018 yılında 458 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapıldığını bildiren Pakdemirli, “2003-2018 döneminde İzmir’de çiftçilerimize toplam 3.7 milyar lira nakit tarımsal destek verilmiştir” dedi. Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 2018 yılının ilk 11 aylık döneminde ise 4 bin 438 ton ıspanağın ihraç edilerek, 3.6 milyon dolarlık döviz elde edildiğini bildirdi. Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarını değerlendiren CHP’li Polat, üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Eğer bu destekler yeterli ise o zaman neden üreticilerimiz zor durumda? Neden borçlarını ödeyemiyor? Unutmayın ki çiftçi gülerse Türkiye güler” dedi.
TÜRKİYE, ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN PAZARI OLDU
CHP’li Polat, tarım sektörünün son derece zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Ülkemiz, özellikle AKP iktidarları döneminde tarımsal üretimde dışa bağımlı bir yapı oluşturularak, çok uluslu şirketlerin girdi pazarı haline getirildi. Ülkemiz adeta ithalat cennetine dönüştürüldü. Çiftçi tarımdan koparıldı. Üretim azaldı. Üretim azalınca fiyatlar yükseldi. Yükselen fiyatları düşürmek için yine ithalat yapıldı. Bugün tarımda hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta çözüm bekleyen en önemli sorunların başında yüksek girdi maliyetleri geliyor. Bitkisel üretim yapan çiftçi, temel girdiler olan mazot, tohum, gübre ve ilaç kullanarak üretim yapıyor. Bu girdilerin hepsinde ülkemiz dışa bağımlı. Döviz arttıkça üretim maliyeti artıyor. Ama çiftçi bunu ürün fiyatına yansıtabiliyor mu? Hayır. Onun için çiftçimizin, üreticilerimizin daha çok desteklenmesi gerekiyor. Eğer bu destekler yeterli ise o zaman neden üreticilerimiz zor durumda? Neden borçlarını ödeyemiyor?”
ISPANAĞA VERİLEN DESTEKLER
Bakan Pakdemirli, ıspanağa verilen destekleri şöyle sıraladı:
- “14 TL/da(Dekar alan) mazot ve gübre desteği;
- 10-100 TL/da (kategorilere göre) organik tarım desteği;
- 50 TL/da İyi Tarım Uygulama desteği verilmektedir.
- Bakanlığımızca 2006 yılında başlatılan ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi ekonomik yatırımlar ile makine-ekipman alımları ve damla-yağmurlama sulama yatırımları için yüzde 50 hibe desteği verilmektedir.
- 5 dekar ve altında arazisi olan küçük aile işletmelerine dekara 100 TL destek verilmektedir.
- Üreticilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifleri tarafından farklı konularda sübvansiyonlu krediler sağlanmaktadır.
- Tarım sigortaları kapsamında poliçe bedelinin yüzde 50’si Bakanlığımızca desteklenmektedir.” (EKONOMİ SERVİSİ)