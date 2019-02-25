Almanya’da Sol Parti, Avrupa Parlamento adaylarını belirledi

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Seçimlere hazırlanan Almanya Sol Parti hafta sonunda Bonn’da düzenlediği kongrede milletvekili adaylarını belirledi. Halen AP Milletvekili olan Martin Schierdewan ile Özlem Alev Demirel milletvekili adayları olarak seçildi. Demirel, daha önce Sol Parti NRW Başkanlığı ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Bonn’da 600 delegenin katılımıyla yapılan seçimlerde her iki politikacı da oyların yüzde 80’inden fazlasını alarak liste başı adayları oldu. Kongrede konuşan Demirel, milyonerlerin değil, milyonlarca emekçinin Avrupa’sından yana olduğunu söyledi. AB’nin izlediği politikalarla binlerce sığınmacının Akdeniz’de ölmesine yol açtığını, dış politikayı militarize ettiğini, üye ülkeler üzerinde mali baskı kurduğunu belirterek, Avrupa ülkelerindeki gençlerin ve emekçilerin bu politikalara karşı sokağa çıktığına dikkat çekti. Sol Parti’nin listesinde Demirel’in yanı sıra Türkiye kökenli olarak 10. sırada Köln’den Murat Yılmaz da bulunuyor.

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger kongrede yaptığı açıklamada, hedeflerinin yüzde 10 oy almak olduğunu söyledi. Sol Parti beş yıl önceki seçimlerde yüzde 7,4 oy almıştı.

PROGRAM VE YÖN TARTIŞMASI

Sol Parti kongresinde genel olarak AB ve partinin bu konuda nasıl bir tutum belirlemesi konusunda farklı tartışmalar yaşandı. AB’nin dış politikasının militaristleştirilmesi genel olarak sert şekilde eleştirildi. Genel yaklaşım olarak AB’nin sosyal haklar, demokrasi ve diğer haklar konusunda reformdan geçirilmesi talep edildi. AB’ye sert eleştiriler yönelten Sol Parti Meclis Grubu Eş Başkanı Sahra Wagenknecht’in kongreye sağlık nedenleriyle katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca eşi ve Saarland Sol Parti Meclis grubu Başkanı Oskar Lafontaine de kongreye katılamayanlar arasındaydı.

Başını Avrupa Sol Parti’nin Başkanı George Gysi’nin ve parti içinde “Demokratik Sosyalizm Forumunun (FDS) çektiği kesimler partinin daha fazla AB yanlısı görünmesi gerektiğini ifade ederken ve bu konuda bir de belge yayınlarken, azımsanmayacak bir bölüm ise AB’nin eleştirilmesini talep etti. Gysi ve ekibi, seçim programına “Avrupa Cumhuriyeti” tanımlamasının yazılmasını istediler. Tartışmalardan bir sonuç alınmayınca genel olarak AB ile yapılan anlaşmaların değiştirilmesi, AB’nin reformdan geçirilmesini içeren bir uzlaşma önerisi sunuldu ve az bir farkla kabul edildi. Ancak bu Sol Parti içinde AB konusunda farklı düşüncelerin önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme geleceği anlamına geliyor. Kanatlar arasında AB konusundaki tartışmalar seçim kampanyası sırasında da kendisini ortaya koyacak gibi görünüyor.

Partinin Yaşlılar Komisyonu Başkanı Hans Modrow ise yaptığı konuşmada Gysi’yi sert şekilde eleştirerek açıkladığı belgenin parti programında AB konusundaki görüşlerin gerisinde olduğuna dikkat çekti.

Sahra Wagenknecht’in ekibinden Fabio de Masi, “Metin şimdi çok daha net” diyerek kendi istediklerinin hayata geçtiğini ifade etti. Gysi’nin temsil ettiği kanat ise değişikliği kendi lehine yorumladı. Bu nedenle Sol Parti’nin seçim kampanyasını AB karşıtı mı yoksa AB yanlısı mı sürdüreceği belirsiz. Daha çok liste başı adayların ve parti yöneticilerinin vereceği mesajlarla iki durumun da görülebileceği bir seçim çalışmasının olması bekleniyor.

Kongrede, Venezuela’daki darbe girişi de protesto edilerek seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek verildi.