Muş'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Muş belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?
Muş | Fotoğraf: Ben Men Lyun/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Muş, AKP ve HDP’nin rekabet ettiği bölge illerinden biri. 1 Kasım 2015 seçimlerinde Muş’un Bulanık ilçesinde HDP yüzde 86.9 oranında oy almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 9 Eylül 2016’da 28 belediyeye kayyım atanacağını açıkladığı gün Muş’un Bulanık, Varto ve Malazgirt ilçelerinde belediyelere kayyım atandı.
İçişleri Bakanı: 15 gün içinde 28 belediyeye kayyım atanacak
Muş'un Bulanık Belediyesi'ne kayyım atandı
Varto Belediyesine kayyım atandı
Muş Malazgirt Belediyesi'ne kayyım atandı
Muş’ta 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AKP Feyat Asya'yı, HDP Sırrı Sakık ve Sibel Genç'i ve CHP ise Tansu Saraç'ı aday gösterdi. MHP Cumhur İttifakı kapsamında Şerafettin Yatçı'nın adaylığını çekerek AKP'yi destekleme kararı aldı.
Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum
MUŞ'TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Feyat Asya
HDP - Sırrı Sakık - Sibel Genç
CHP - Tansu Saraç
BTP - Fatih Aslan
MUŞ'TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
Muş’ta 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarında kentte 4 milletvekilinden 3’ünü HDP, 1 vekili ise AKP almıştı. İlçe seçim kurullarına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine AKP, İl Seçim Kuruluna itiraz etmiş ve bu itirazı kabul edilmişti. HDP’nin Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itiraz ise reddedilmişti.
Muş'ta yeniden oy sayımı için somut delil yok, AKP’nin ısrarı var
HDP, Muş'ta oy sayımı sırasında yaşanan hukusuzluğa tepki gösterdi
Muş’ta oylar yeniden sayıldı; sonuçlara etki edecek değişiklik yok
Muş’ta oy sayımları sona erdi: Halkın iradesi kazandı
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MUŞ SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MUŞ SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ MUŞ SONUÇLARI
Bingöl’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi
CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları