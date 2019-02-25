Muş'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Muş, AKP ve HDP’nin rekabet ettiği bölge illerinden biri. 1 Kasım 2015 seçimlerinde Muş’un Bulanık ilçesinde HDP yüzde 86.9 oranında oy almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 9 Eylül 2016’da 28 belediyeye kayyım atanacağını açıkladığı gün Muş’un Bulanık, Varto ve Malazgirt ilçelerinde belediyelere kayyım atandı.

İçişleri Bakanı: 15 gün içinde 28 belediyeye kayyım atanacak

Muş'un Bulanık Belediyesi'ne kayyım atandı

Varto Belediyesine kayyım atandı

Muş Malazgirt Belediyesi'ne kayyım atandı

Muş’ta 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AKP Feyat Asya'yı, HDP Sırrı Sakık ve Sibel Genç'i ve CHP ise Tansu Saraç'ı aday gösterdi. MHP Cumhur İttifakı kapsamında Şerafettin Yatçı'nın adaylığını çekerek AKP'yi destekleme kararı aldı.

Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum

MUŞ'TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP - Feyat Asya

HDP - Sırrı Sakık - Sibel Genç

CHP - Tansu Saraç

BTP - Fatih Aslan

MUŞ'TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Muş’ta 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarında kentte 4 milletvekilinden 3’ünü HDP, 1 vekili ise AKP almıştı. İlçe seçim kurullarına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine AKP, İl Seçim Kuruluna itiraz etmiş ve bu itirazı kabul edilmişti. HDP’nin Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itiraz ise reddedilmişti.

Muş'ta yeniden oy sayımı için somut delil yok, AKP’nin ısrarı var

HDP, Muş'ta oy sayımı sırasında yaşanan hukusuzluğa tepki gösterdi

Muş’ta oylar yeniden sayıldı; sonuçlara etki edecek değişiklik yok

Muş’ta oy sayımları sona erdi: Halkın iradesi kazandı

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MUŞ SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MUŞ SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ MUŞ SONUÇLARI

Bingöl’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi