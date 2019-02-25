25 Şubat 2019 16:38

“Alsancak Elektrik Fabrikası satılmasın, kent yaşamına kazandırılsın”

Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikasının ihalesinin iptal edilmesi ve restore edilerek kent yaşamına kazandırılması çağrısı yapıldı.

“Alsancak Elektrik Fabrikası satılmasın, kent yaşamına kazandırılsın”

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    Bir kez daha satışa çıkarılan Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikasının önünde yapılan basın açıklamasında ihalenin iptal edilmesi ve restore edilerek kent yaşamına kazandırılması çağrısı yapıldı.

    Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ikinci kez satışa çıkarılan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’ye (ADÜAŞ) ait tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası önünde basın açıklaması yapıldı. İzmir’e Sahip Çık Platformu ile Asfalyalar Atmasın Grubu tarafından yapılan açıklamada kararın geri çekilmesi istendi.

    Basın metnini okuyan İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Yıldız, daha önceki satış kararının mahkemeye taşındığını hatırlatarak “Bina yeniden işlevli hale getirilerek, UNESCO yaratıcı şehirler ağına girmelidir. Tarihsel yapı restore edilip korunmalı, çocuk oyun alanları ile birlikte modern sanatlar müzesi gibi nitelikli bir yapı hayali ile kent yaşamına kazandırılmalıdır. Özelleştirme kararını mahkemelerden döndüremezsek de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar süreci taşıyacağız daha da ötesinde ihaleyi alan firmaya baskı ve basınçla, burayı ancak böyle bir anlayış doğrultusunda ele alması gerektiğini belirteceğiz aksi halde hukuksal engellemeler ve sivil itaatsizlikler yapacağız” dedi.

    YEREL YÖNETİM ADAYLARINA ÇAĞRI

    Yerel yönetim adaylarına da çağrıda bulunan Yıldız şunları söyledi, “Yerel seçim yaklaşırken, ihalenin iptal olmaması halinde şehrimizin belediye başkan adaylarının, alan ile ilgili olarak ihale evrakını ele geçirerek ihaleye katılmalarını, ihaleye sokulmazlar mali kontrol yasasına göre kamusal faaliyet için bedelsiz alma yolunu düşünmelerini umuyoruz. Düşünmüyorlarsa da düşünmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Ancak öncelikle ihalenin iptali konusunda çabalarımızı sonuna dek sürdüreceğimizi ve bu talebimizin öncelikli olduğunu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.”

    “FABRİKA İZMİR’DE KENT KÜLTÜRÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

    İzmir Elektrik Fabrikası 1928 yılında kurulmuş, İzmir’in elektrik ihtiyacını karşılayan önemli bir tesisti. Tesis, İzmir Belediyesinden ETİ Bank’a, daha sonra da Türk Elektrik Kurumu’na geçti ve 1989 yılında da kapatıldı. Tesis binası, 10.720 m² olup sahip olarak önce TEK, TEAŞ ve GEDİZ A.Ş. ve nihayet TTA Gayrimenkul A.Ş’ye devredildi. 26 Şubat 1998’de ise korunması gerekli taşınmaz kültür tabiat varlığı olarak tescil edildi. Santralin ihalesi 16 Nisan 2019’da yapılacak.

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