Aras Kargo’da grev uyarısı

Birkan BULUT

Ankara

Türk-İş'e bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ile Aras Kargo patronu arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. İşçiler enflasyon artı yüzde 5 zam talep ederken, patron ise krizi bahane ederek neredeyse sıfır zam dayatmasında bulundu. Görüşmelerde ilerleme olmaması halinde sendika grev kararı alacak. Aras Kargo’nun 844 şubesi, 28 aktarma merkeziyle, 1500 yerleşim yerinde 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Gazetemize konuşan Türk-İş'e bağlı TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, özellikle ücret ve ücrete bağlı maddelerde anlaşamadıklarını söyledi. Sendika olarak enflasyon artı yüzde 5 zam istediklerini belirten Öztürk, patronun ise asgari ücret zammı da dahil olmak üzere yüzde 20 zam dayattığını söyledi. Yıllardır itiraz davalarıyla yetki alma süreçlerinin uzatıldığını, eylül 2018 itibariyle toplusözleşme sürecini başlattıklarını belirten Öztürk, Aras Kargo'da çoğu işçinin asgari ücrete mahkum edildiğini söyledi.

‘İŞÇİLERİN SABRI KALMADI’

Toplusözleşmenin masada bitmesi için çok çaba gösterdiklerini ama anlaşma sağlanamadığı için grevin gündeme geldiği anlatan Öztürk, “Aras Kargo işçilerinin sabrı kalmadı. 6 bin kadrolu işçi çalışıyor. 4 bin 500 civarı üyemiz var. Yüklemeci, şoför, kurye ve transfer merkezlerinde çalışanlar arasında örgütlüyüz. Bu hafta da bir gelişme yaşanmazsa grev kararı alacağız. İşverenin işçilerin hakkına saygı göstermesi istiyoruz” dedi.

Krizin yükünü emekçilere yıkarak sıfır zam dayatmasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Öztürk, patronun ekonomik kriz, şirketin sıkıntıları şeklinde gerekçeler sunduğunu aktardı. Krizin patronlardan daha fazla işçileri etkilediğini ifade eden Öztürk, hafta sonu tüm bölgelerde genel üye toplantıları yaptıklarını ve işçilerin haklı taleplerine kulak vermemeleri durumunda grev dahil hiçbir mücadeleden geri durmayacaklarını söyledi. Öztürk, tüm emek ve demokrasi güçlerine, kitle örgütlerine dayanışma çağrısında bulundu.

NEDEN ESKİ ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAP YAPILIYOR?

Aras Kargo’dan bir işçi

TÜMTİS'in Aras Kargo'da toplusözleşme ve işçileri temsil etme hakkını mahkeme kararıyla kazandıktan sonra çeşitli talepler üzerinden masaya oturuldu. Ancak yönetim bu talepleri fazla bulduğundan dolayı anlaşma süreci tıkandı ve anlaşma olmazsa greve kararı alınacağı sendika tarafından duyuruldu.

Aras Kargo'da çalışan bir işçi fazla mesai dahil 2 bin 200 lira ve 2 bin 500 lira arasında maaş alıyor. Ancak fazla mesai, AGİ ve yol parası çıkarılınca maaş asgari ücretin altına düşüyor. Sendika buna karşılık enflasyon artı yüzde 5 zam, her yıl prim ve diğer sosyal hakları talep etti ve Aras Kargo yönetimi 1600 lira üzerinden yüzde 20 zamda direndi.

Emekçinin hakkını sendikanın ezdirmemesi lazım. Grevse grev işçi sendikayı destekler. Biz sonuna kadar gitmeye hazırız. Kölelikten farkı yok çalışma koşullarımızın. Aldığımız ücretin hiçbir mantıklı açıklaması yok. 1600 lira üzerinden hesaplama yapmak da nedir? Bizimle dalga geçiliyor resmen. İş yavaşlatma, grev ne olursa olsun işçiler sonuna kadar gitmeye hazır.

Burada çalışan personel 12 saat çalışıp köle gibi sömürülmek yerine insanca bir yaşam için gerekli ücret ve diğer hakları konusunda isteklerinin yerine getirilmesini istiyor. 6 ay dolmadan vergi dilimi adı altında 200 lira kesinti oluyor zaten.