İstanbul Kürt Film Festivali 6 Mart'ta perdesini açıyor

Mezopotamya Sinema girişimiyle bu yıl ilk defa düzenlenecek olan İstanbul Kürt Film Festivali, 6-10 Mart tarihleri arasında kapılarını açacak. Festivalde toplam 33 film ve belgeselin gösterimi olacak. Bu eserler arasında Yönetmen Hüseyin Tabak’ın “Çirkin Kral Efsanesi”, Yönetmen Sehîm Ömer Kalîfa’nın “Zagros”, Yönetmen Hüseyin Hasan’ın “Reşeba”, Yönetmen Ender Özkahraman’ın “Zor bir karar”, Yönetmen Veysi Altay’ın “Bîr (Kuyu)” filmlerinin yanı sıra Rojava Film Komünü tarafından çekilen film ve belgeseller olacak. Bütün film ve belgesellerin gösterimi ise Beyoğlu’da bulunan Mezopotamya Sinema Salonu’nda yapılacak. Festival Koordinatörleri Hebun Polat ve Adar Taş, ilki yapılacak festival hakkında Mezopotamya Ajansına bilgi verdi.

"GÖRÜNÜR KILMAK İSTEDİK"

Mezopotamya Sinema olarak 2 yıl önce benzer bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Hebun Polat, “Geçen yıl siyasi atmosfer biraz sorunluydu, o nedenle yapamadık. Bu yıl Duhok, Berlin, Hamburg, Diyarbakır’a gittik. Buralarda tartışmalar yürüttük ve festivali yapma kararı aldık” dedi. Çekilen Kürt filmlerinin İstanbul’daki salonlarda kendisine yer bulamadığını belirten Polat, düzenledikleri festivalle bu filmleri İstanbul’da görünür kılmayı amaçladıklarını ifade etti.

KADIN YÖNETMENLER 8 MART’TA

Festival Koordinatörlerinden Adar Taş ise, seçkilerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gösterimlerin olacağını belirtti. Taş, bu amaçla filmlerinin gösterimlerinin yanı sıra kadın yönetmenleri izleyicilerle de buluşturacaklarını paylaştı. Seçkilerinde yönetmenleri kadın olup, yine kadınları konu alan 10 yapım bulunduğunu belirten Taş, yine erkek bir yönetmen tarafından çekilip, konusu kadın olan bir eser daha bulunduğunu kaydetti. (KÜLTÜR SERVİSİ)