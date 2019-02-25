KHK ile ihraç edilen Dr. Savaş Karabulut, Avcılar başkan adayı oldu

KHK ile görevinden ihraç edilen Akademisyen Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimci Dr. Savaş Karabulut, Avcılar'da bağımsız olarak belediye başkanlığına adaylığını koydu.

Avcılar Baykuş Kafede yaptığı basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Karabulut, aday olma gerekçelerini şu şekilde sıraladı: 20 yıl önce İzmit’de meydana gelen 17 Ağustos 1999 depremi sırasında Avcılar ilçemizde büyük can kayıpları yaşanmış ve mühendislik yapılarında da ciddi yıkımlar ve hasarlar meydana gelmiştir. Bunu tekrar hatırlatmakta da fayda görüyorum. Çünkü o günlerden bugüne ne siyasi iktidarı ve büyükşehir yönetimini elinde bulunduran AKP, ne de 20 yıldır ilçe belediye yönetimini elinde bulunduran CHP, Avcılar ilçesini olası Marmara depremine hazırlıklı hale getirmemiştir. Bu bir anayasal suçtur. Bir öğretim üyesi olarak bu nedenle başarısız olduğunu düşündüğüm bu yönetimlerin sınıfta kaldığını söylemekten de imtina etmiyorum. Dört dönemdir Avcılar ilçemizde yönetimi elinde bulunduran CHP’nin de ortaya bir fark koymadığını vurgulamak isterim. Mevcut adayların ve onları çıkaran siyasi partilerin, siyasal programlarında sermayeyi merkeze koyan yönetim anlayışlarından dolayı, emekçi kent sakinlerinin sorunlarını çözmede üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmemelerinden dolayı, düzen partilerinin yanında değil bağımsız bir sosyalist aday olarak seçimlerde yerimi aldım.

"DEPREME KARŞI BETON-ZEMİN LABORATUVARI BİRİMİ KURACAĞIZ"

Avcılar’da yaşayan herkesi kapsayacak meclislerin söz-yetki-karar hakkına sahip olacağını ifade eden Karabulut, “Yapacağımız hiçbir işi tek başımıza değil; başta kent sakinleri, daha sonra bugün benimle çalışan partili dostlar, meslek odalarıyla ve üniversitelerle beraber yapacağımız toplantılarda alacağımız kararlarla hayata geçireceğiz. Gerektiğinde halk oylamasına giderek kararlarımıza geniş bir katılımı da sağlamış olacağız” diye konuştu.

Avcılar ilçesinin en temel sorununun deprem riski olduğuna dikkat çeken Karabulut şunları söyledi: Olası bir depreme karşı ilçede bugüne kadar kurulmayan 'Beton-Zemin Laboratuvarı birimi' kurarak, ilçedeki tüm binaları ücretsiz olarak inceleyecek ve zemin etütlerini yapacağız. Elde ettiğimiz verilerle binaların deprem sırasındaki davranış spektrumlarını belirleyecek, günümüze kadar yapılmayan riskli bina/zemin tespitlerini yapacağız.

"SEÇİMİ DEĞİL MÜCADELEYİ VURGULUYORUZ"

Sömürücülere, rantçılara, talancılara karşı işçinin, emekçinin, gençlerin, kadınların sözünün geçeceği bir Avcılar Belediyesi için aday olduğunu vurgulayan Karabulut, “Buradan Avcılar’da yaşayan, Avcılar’da çalışan, Avcılar’da okuyan herkese çağrı yapmak istiyorum. Gelin, yaşam hakkımız, çalışma ve geçim haklarımız, barınma hakkımız, eşitliğimiz, özgürlüğümüz için birlikte mücadele edelim! Evet, seçimi değil mücadeleyi vurguluyoruz. Çünkü adaylığımızı, sadece seçim öncesindeki kısa sürece sıkıştırmak niyetinde değiliz. Ortaya koyduğumuz yaklaşımı gerçek kılabilmek için seçimden önce de seçimden sonra da rantçılara, talancılara, sömürücülere ve onların sözcülüğünü yapan iktidara karşı mücadele etmek zorundayız. Çağrımız emekçiden, toplumsal eşitlikten, özgürlükten, doğadan, yaşamdan yana olan herkese! İstiyoruz ki taşın altına ellerimizi birlikte koyalım” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)