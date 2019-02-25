BES: Vergilerin yüzde 92'sini emekçiler ödüyor

Büro Emekçileri Sendikası (BES), 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sendika genel merkezinde yapılan açıklamada konuşan BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, bakanlık düzeyinde yapılan kutlamaların samimiyetsiz olduğunu belirterek, “Vergi Haftası kapsamı ve amacı dışında kalmaktadır. Son 10 yıl ortalaması alındığında toplanan vergilerin yüzde 92'si emekçilerin ödediği vergilerden oluşmaktadır” dedi. Akpınar, vergide adalet için mücadele edeceklerini belirterek, milyon dolarlar kazananların emekçilerden daha az vergi ödediğine dikkat çekti. Akpınar, vergi ve gelir dağılımı adaletsizliğinde Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında birinci olduğunu ifade etti.

"EMEKÇİLER VERGİ YÜKÜ ALTINDA"

Her ay vergisini peşin ödeyen emekçilerin doğrudan Vergi Haftası'nın amacı ve kapsamı dışında kaldığını söyleyen Akpınar, “Kişilerin gelir düzeyine bakılmaksızın herkesten aynı oranda alınan, hem vergi hem de gelir dağılımı adaletsizliğine yol açan dolaylı vergilerde, Türkiye OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktadır. KDV ve ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergiler de doğal olarak vergi haftasının amaç ve kapsamı dışında kalmaktadır” dedi.

Akpınar, sermaye çevrelerine tanınan muafiyet ve istisnaların ortadan kaldırılmasını ve harcamalar üzerinden değil kazançlar üzerinden adil bir vergi sistemi kurulmasını gerektiğini dile getirdi. Akpınar, “Türkiye'de toplanan gelir vergisinin son 10 yıl ortalaması alındığında toplanan vergilerin yüzde 92'si emekçilerin ödediği vergilerden oluşmaktadır. Siyasi iktidarın tercihi sebebi ile emekçiler ve yoksul halkımız vergi yükü altında ezilmeye devam etmektedir” diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİ VERGİLERE GİDİYOR

Asgari ücretin üçte birinin vergilere gittiğini ifade eden Akpınar, bir litre benzinin yüzde 55'inin, bir cep telefonunun yüzde 41'inin ve bir otomobilin yüzde 77'sinin vergilerden oluştuğunu söyledi.

Alınan vergilerin ise faize, israf ekonomisine ve yolsuzluklara harcandığını belirten Akpınar, “Milyon dolarlar kazanan futbolcuların gelir vergisi dilimini yüzde 15'lik dilimle sabitlerken, yoksulluk sınırı altında maaş ve ücretleri yüzde 20 ve daha üzeri vergi dilimine sokulmasına, emekçilerden vergi alırken sermaye çevrelerine getirdiği istisna ve muafiyetlerle Türkiye'yi vergi cennetine çeviren anlayışa, olağan hale gelen ve periyodik olarak çıkarılan vergi afları ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflerin ödüllendirilmesine artık yeter diyoruz”dedi.

"ALT SINIR 3600 OLMAK ÜZERE EK GÖSTERGE VERİLMELİDİR"

Taleplerinin karşılanmasını isteyen ve maliye emekçilerinin de söz, yetki, karar sahibi olacağı bir sürecin başlatılmasını isteyen Akpınar, “400 ile 9 bin arası belirlenen rakamları kamuda her türlü eşitsizliğin kaynağı halinde gelmesinden, ek gösterge sistemi yeniden düzenlenmelidir. En alt sınır 3600 olmak üzere bütün kamu emekçilerine ek gösterge verilmelidir” diye konuştu.

Akpınar, göstermelik vergi haftası kutlamalarına karşı olduklarını belirterek, “Tüm maliye emekçilerini sendikamızın yapacağı eylem ve etkinliklere katılmaya davet ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)