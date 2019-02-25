EMEP'in Buca adayı Emreoğlu: Asıl karar sahibi halk meclisleri olacak

İzmir Buca’da Emek Partisi'nin desteklediği Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu, asıl karar ve yürütme gücüne halk meclisinin sahip olduğu, demokratik, halkçı bir belediyeyi inşa etme çağrısı yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisi’nin (EMEP) Buca İlçe Örgütü, Şirinyer Pazaryeri'de yaptığı açıklamayla Buca Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu'nu kamuoyuna duyurdu. Tanıtım sırasında sık sık “Emeğin sesi susturulamaz”, “İş ekmek özgürlük” ve “Rantçı değil halkçı belediye” sloganları atıldı. Açıklamaya EMEP İl Başkanı Emine Uyar ve il yöneticileri de katıldı.

Buca'yı işçilerle, emekçilerle, kadınlarla ve gençlerle yönetmek için aday olduğunu belirten Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu, “Bucamızı Halk Meclisleri ile yöneteceğiz. Yerel halk meclisleri, kentin mahalle, sokak, üniversite, fabrika ve işyerlerinin seçimle belirlenecek temsilcilerinden, muhtarlar ve azalardan, işçi ve kamu emekçisi sendikalarıyla meslek odaları ve kitle örgütleriyle, çevre, kültür-sanat örgütleri ya da çevrelerinin temsilcilerinden oluşacak. Halk meclisi kentlerin asıl ve meşru en üst karar ve yürütme gücüne sahip olacak. Belediye başkanı ve meclis üyeleri halk meclisinin birer parçası olacaktır. Görevini yapmayan Belediye Başkanını, halk meclisi geri çağırılabilecektir. Belediyenin gelir gider tablosu her ay halka ilan edilecek. Bütçeyi beraber hazırlayacağız” diye konuştu.

“GÜZEL BUCAMIZI RANTÇILARA VE YAĞMACILARA TESLİM ETMEYELİM”

İlçeyi yağmacılara ve rantçılara teslim etmemek için Bucalılara çağrıda bulunan Emreoğlu şunları söyledi: “İhale yolsuzluklarının da panzehiri olmak üzere tüm inşaat, çöp, temizlik, ulaşım, park bahçe işleri, temiz su, atık su ve kanalizasyon hizmetleri alanlarındaki özelleştirmeler iptal edilerek, taşeron uygulamasına son verilecek ve tüm belediye hizmetleri, belediye tarafından kendi işçileri ve teknik olanaklarıyla hep beraber yöneteceğiz. Güzel Bucamızı yeniden rantçılara ve yağmacılara teslim etmemek için, doğamıza, suyumuza, kentimizin tüm olanaklarına sahip çıkmak için, Buca da insanca yaşamak için seçeneksiz değiliz. O seçenek biziz, hepimiziz. Halkçı belediyecilik için sadece oy vermek değil, bu mücadeleye katılmak ve büyütmek de bu dönem ihtiyaç. Gelin kentimizi birlikte yönetelim ve bu mücadeleyi büyüterek Buca’da demokratik halkçı belediye inşa edelim.”

Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar da 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimin, tek adam- tek parti yönetimi altında yapılacak ilk yerel seçim olduğunu belirterek “Krizin giderek derinleştiği bir süreçte yerel seçimlere gidiyoruz. Krizin faturasının işçi ve emekçilere kesilmesine karşı mücadelede yerel seçimlerde takınılacak tutum da büyük önem taşıyor. Tek adam rejimi ve cumhur ittifakının geriletilmesi önemli. Partimizin seçimlere girmesi antidemokratik bir şekilde engellendi. Biz yerel seçimlere bağımsız adaylarımızla giriyoruz ve buluşabildiğimiz her yerde işçi ve emekçilerle halkçı bir yerel yönetimin nasıl inşa edilebileceğimizi tartışacağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)