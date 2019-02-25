İzmir’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir, uzun zamandır AKP’nin CHP’den almak istediği kentler arasında.

AKP ve MHP’nin ortak adayı eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile CHP ve İYİ Partinin ortak adayı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında geçecek olan seçimde, HDP de Tunç Soyer’i destekleyeceğini açıkladı.

HDP'den CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e destek

Nihat Zeybekçi, “İzmir’de belediyelerde alkolü neden yasaklayalım”, “İzmir ‘endişe hissediyorum’ diyorsa bunu ciddiye almak lazım” gibi İzmir’in ‘ruhuna’ uygun söylemlerde bulunarak seçim kazanmayı hedefliyor. Bir yandan da Tunç Soyer’in babası ve HDP’nin Tunç Soyer’i destekleme kararı üzerinden açıklamalar yaparak İYİ Partiden CHP’ye gidecek oylara engel olmaya çalışıyor.

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Tunç Soyer ise bir yandan CHP, İYİ Parti ve HDP oylarının tam desteğini almaya çalışırken bir yandan da Seferihisar’daki belediyeciliği örnek göstererek bir önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyeciliğine yönelik eleştirileri bertaraf etmeye çalışıyor.

Tunç Soyer kimdir?

AKP’nin İzmir’deki seçim taktiği hayat bulmadığı sürece, İzmir Büyükşehir Belediyesi için sürpriz görünmüyor. Ancak CHP’de olan İzmir ilçelerini AKP’nin kazanması durumunun büyükşehir belediyesi için de psikolojik etkisi olabilir.

İZMİR'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

CHP: Mustafa Tunç Soyer

AKP: Nihat Zeybekçi

Vatan Partisi: Rıfat Mutlu

İZMİR'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İZMİR SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İZMİR SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU İZMİR SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ İZMİR SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)