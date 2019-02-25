Süper Lig'de 23'üncü hafta, derbiyle kapanıyor: Beşiktaş-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftası, İstanbul derbisi ile kapanıyor. Saat 21:00'de Vodafone Park'ta başlayacak haftanın son mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Lig'de üçüncü sırada yer alan Beşiktaş ile, maç eksiğiyle sondan dördüncü sırada olan Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olurken VAR hakemliğini ise Cüneyt Çakır yapacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde son 3 haftada Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, alt sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe'yi de mağlup ederek seriyi 4 maça çıkarmak ve şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Beşiktaş, ligin 23'üncü haftasına 39, Fenerbahçe ise 24 puanla girdi.

ADEM LJAIC SARI KART CEZALISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş | Fotoğraf: Beşiktaş Kulübü/AA

Beşiktaş kilit oyuncularından biri olan Adem Ljajic'ten yoksun olarak derbiye çıkacak.

Yeni Malatyaspor maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden ve gol sevinci esnasında yaptığı hareket yüzünden sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ljajic, derbide oynama şansını kaybetmişti.

Beşiktaş orta sahasındaki bir başka isim olan Oğuzhan Özyakup ise gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyememişti. Özyakup'un derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan oyuncuyla ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmeden sonra verilecek.

Fotoğraf: Beşiktaş Kulübü/AA

ÜÇ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

MERAKLA BEKLENEN İSİM KAGAWA

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa | Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yokluğunda Shinji Kagawa'nın 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu. Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 3 maçta ikinci yarılarda görev alan Japon futbolcuyla ilgili Teknik Direktör Şenol Güneş'in kararının ne olacağı kadrolar açıklanınca belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın sahaya kalede Loris Karius, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Caner Erkin, orta sahada Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Shinji Kagawa, ileri üçlüde ise Ricardo Quaresma, Jeremain Lens (Güven Yalçın), Burak Yılmaz 11'i ile çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİ GALİBİYETİ İLE ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR

Fotoğraf: Fenerbahçe Kulübü/AA

Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulabilmek için derbide galibiyet arayacak.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puan alarak olumlu bir hava yakalamak istiyor.

FENERBAHÇE LİGDEKİ SON 5 DERBİDE KAZANAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbi maçında galip gelemedi. Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, sonraki 5 derbinin 4'ünden beraberlikle, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİLERİN DEPLASMAN KABUSU

Fenerbahçe, ligde deplasmanda oynadığı maçlarda 5 aydır galibiyet yüzü göremedi. Bu sezon dış sahada 11 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 1'inde galibiyet alabilirken kalan maçlarda 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında galip gelemedi. Bu sezonki 11 deplasman maçının 7'sinde gol bulamayan sarı-lacivertliler, 11 deplasmanda toplamda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

TOLGAY ARSLAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. En son 29 Ekim 2018 tarihinde Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'a çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu. Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, Vodafone Park'a 118 gün sonra Fenerbahçe formasıyla çıkacak.

SOLDADO'NUN KART CEZASI BİTTİ

Fotoğraf: Fenerbahçe Kulübü/AA

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası sona eren Soldado'nun derbide ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

MEHMET EKİCİ, VALBUENA VE HASAN ALİ'NİN DURUMLARI BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyeceği belirtildi. 8 Şubat'ta oynanan Kayserispor maçında aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet'in Beşiktaş derbisinde forma alması zor görünüyor.

Fenerbahçe'de ayrıca Zenit maçında belinde sıkıntı yaşayan Hasan Ali Kaldırım ve bu karşılaşma öncesi sakatlanan Mathieu Valbuena'nın oynayıp oynamayacağı maç önü belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısına Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı (Hasan Ali Kaldırım), Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Dirar, Moses ve Soldado 11'i ile çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE 349'UNCU KEZ KARŞILAŞIYOR

Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

İki İstanbul ekibi arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 galip geldiği maçla başlayan 95 yıllık rekabette Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan 348 maçın 132'sinde Fenerbahçe, 124'ünde ise Beşiktaş galip gelirken 92 karşılaşma da berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 479 gol kaydederken Beşiktaş 437 gol buldu.

LİGDE 125'İNCİ MÜSABAKA

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 125 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan 125 maçta Fenerbahçe 46 kez, Beşiktaş 39 kez galip geldi, 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın bulduğu gol sayılarında ise Fenerbahçe'nin 138-137 üstünlüğü mevcut.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maçta Ryan Babel ve Andre Ayew'in bulduğu gollerle 1'er puanı paylaşmışlardı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE KARŞISINDA SON 23 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynadıkları son 23 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılabildi. Fenerbahçe ise bu 23 maçta 11 galibiyet elde etti. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TANSİYONU YÜKSEK DERBİLER

İki takım arasında oynanan son 16 resmi maçta toplam 19 kırmızı kart çıktı. Bu 16 maçta Beşiktaşlı oyuncular 12 kez kırmızı kart görürken Fenerbahçeliler 7 kez kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA GÜÇLÜ

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius | Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

Beşiktaş bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 10 karşılaşmada 20 puan topladı. Seyircisi önünde oynadığı bu 10 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, iki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.

Ligin 3. haftasında Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, iç sahadaki diğer yenilgisini ise 12. haftada Sivasspor karşısında 2-1'le yaşadı. Evinde oynadığı Akhisarspor, Malatyaspor, Kayserispor, Rizespor, Galatasaray ve Bursaspor maçlarını kazanan Beşiktaş, Trabzonspor ve Erzurumspor mücadelelerinden de beraberlikle ayrıldı.

Vodafone Park'taki 10 maçta 19 gol bulan kara kartal, kalesinde ise 11 gol gördü. Rizespor maçında 4, Akhisarspor, Antalyaspor, Malatyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında ikişer gol atan Beşiktaş, Sivasspor, Galatasaray ve Erzurumspor maçlarında ise birer gol buldu.

Son sezonlara nazaran bu sezon fazla gol yeme problemi yaşayan Beşiktaş, iç sahada Kayserispor, Galatasaray ve Bursaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Beşiktaş, Antalyaspor'dan 3, Sivasspor ve Trabzonspor'dan ise ikişer gol yedi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Rizespor ve Erzurumspor maçlarında ise kalesinde birer gol gördü.

FENERBAHÇENİN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bu sezon 11 deplasman mücadelesine çıktı. Bu 11 maçta sadece 1 galibiyet alan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Dış sahada tek galibiyetini 5. haftada Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertliler, Sivasspor, Galatasaray, Antalyaspor, Bursaspor maçlarından ise beraberliklerle ayrılarak deplasmanlardan 7 puan topladı.

Sarılacivertli ekip, deplasman maçlarında toplam 5 gol attı, 14 gol yedi, 7 deplasman maçında gol bulamadı. Dışarıda oynadığı Konyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında birer gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde 2 gol buldu.

Deplasmanda Sivasspor, Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında gol yemeyen Fenerbahçe, Rizespor ve Akhisarspor mücadelelerinde üçer, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında ikişer, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor ve Kayserispor maçlarında ise birer gol yedi.

ERSUN YANAL, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 12 YILDIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal | Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 12 yıl önce Vestel Manisaspor'un başında iken aldı. Beşiktaş'a karşı 7 farklı takımla toplamda 33 maça çıkan Ersun Yanal, sadece 5 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal'ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası'nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı deplasmandaki son galibiyetini ise 16 yıl önce Gençlerbirliği ile, Türkiye Kupası maçında elde etti.

İKİ TAKIMIN MÜCADELESİNDE EN FARKLI SKORLAR: 7-0 VE 7-1

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti.

Beşiktaş, 23 Mart 1941'de gerçekleştirilen özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, ligde ise 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek rakibine karşı en farklı skoru aldı.

Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında ligdeki en farklı skoru ise 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR: 5-4, 4-4, 6-2

Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz | Fotoğraf: Beşiktaş Kulübü/AA

İki İstanbul ekibi arasında geride kalan 348 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada toplam 9 gol oldu.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te oynanan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken ağlara giden 9 gol, 95 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya geldi ve mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

EN GOLCÜ İSİMLER BABA HAKKI VE CEMİL TURAN

İki takımın rekabetinde bugüne dek en fazla golü Beşiktaş'ın "Baba Hakkı" ismiyle bilinen efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.

Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertliler adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

DERBİDE EN ÇOK FORMA GİYEN RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait. Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

AKILDA KALAN DERBİLER: "ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ" VE "PANCU"

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında 16 Kasım 1991'de Kadıköy'de oyanan ve 2-2 biten lig maçının 87. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Özdilek ile attığı beraberlik golünde topun gol çizgisini geçip geçmediği uzun süre tartışılmıştı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Semih Yuvakuran, Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'in kaleye gönderdiği topu çıkarırken maçın hakemi Ahmet Çakar, yardımcısı Çetin Oytuner ile birlikye gol kararı verdi. Sarı-lacivertliler uzun süren itiraz etti ancak sonuç değişmedi.

Maçın oynanmasından 17 yıl sonra yayıncı kuruluşun programında pozisyon masaya yatırılmış ve "piero" adlı aygıtın ölçümlerine göre topun, 4 santimetre çizgiyi geçtiği tespit edilerek tartışmalara son nokta konmuştu.

İki takım arasındaki en ilginç karşılaşmalardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynandı.

17 Nisan 2005 tarihinde oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçta Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi derbiye damgasını vurdu.

Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba, 80. dakikada kırmızı kart gördü ve o ana kadar siyah-beyazlılar 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olduğu için kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte toplam 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu Pancu, sadece penaltıdan bir gol yerken Beşiktaş karşılaşmayı 4-3 kazanmıştı. (SPOR SERVİSİ)