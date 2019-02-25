Bakan “yasak yok” dedi ama muhalif gazeteler kamu kuruluşlarında yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta THY olmak üzere bazı kamu kurumu ve kuruluşlarında siyasi iktidar yanlısı olmayan bazı gazetelerin yer almamasını soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları gazeteleri kendi ihtiyaçlarına göre belirlediğini ve bu konuda bir yasaklama bulunmadığını iddia etti. Gürer ise Bakan Turhan’ın verdiği yanıta “Kamu kurum kuruluşları, THY, DDY gibi tüm yurttaşlara açık alanlarda gazeteler yer alıyorsa okuyucu adına tercih ve belirleme yapma hakkı kullanılamaz. Bu hak vatandaşındır." diyerek tepki gösterdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, “Bazı kamu kurumları, kuruluşları, KİT ve THY'de yasal satış izni bulunan gazetelerin kurum tarafından alınması bir talimata mı bağlıdır? Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Aydınlık, Yeniçağ, Yeni Mesaj, Yurt, Anayurt, Korkusuz, Yeni Asya ve diğer muhalif olarak adlandırılan gazeteler yer almamaktadır. Bu konuda bir yasaklama var mıdır? Kamu kurum, kuruluş, KİT ve THY'de yıllık gazete giderleri ne kadardır? Alınan gazeteler hangileridir ve ne kadar alınmaktadır?” şeklindeki soruları yanıtlanması istemiyle Ulaştırma Bakanı Turhan'a yöneltmişti. Bakan Turhan, Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, "kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaçlarına ve bütçe imkanlarına göre alacakları gazeteleri, kendileri belirlemekte olup bu konuda herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır” iddiasında bulundu.

THY Anonim Ortaklığının, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre ticari faaliyet gösteren bir özel hukuk tüzel kişiliği olduğunu belirten Turhan, ortaklığın 23.01.2014 tarihli ve 28891 uymakla yükümlü olup halka açık bir şirket olarak tüm açıklama yükümlülüklerini mevzuat çerçevesinde yerine getirdiğini ifade etti.

Muhalif gazetelere THY ambargosuna 'hassasiyet kriteri' savunması

"BU AÇIKLAMA TOPU TACA ATMAKTIR"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Turhan’ın kamu kurumlarına alınan gazetelerle ilgili herhangi bir yasaklama getirilmediği yönündeki iddiasının uygulamada anlam ifade etmediğini belirterek, “Ülkemizin en çok satan gazetesinden, en köklü gazetesine değin tarafsız yayın yapan gazetelere ciddi bir ambargo söz konusudur. Bu açıklama topu taca atmaktan ibarettir. Kamu kurum kuruluşları, THY, DDY gibi tüm yurttaşlara açık alanlarda gazeteler yer alıyorsa okuyucu adına tercih ve belirleme yapma hakkı kullanılamaz. Bu hak vatandaşındır. Vatandaşın talebi varsa o karşılanmalıdır. Çifte standart kabul edilemez. İktidar yasal yayınına izin verdiği gazeteler arasında ayrım yapamaz. Basının nasıl haber yapacağına karışarak özgür basının varlığından söz edilemez” dedi.

Gürer, “Kamu kurumları hem aboneliklerde hem ilan ve reklamlarda iktidar yanlısı medya kuruluşlarına kesenin ağızını açarken, tarafsız gazetelere baskı uygulaması ve farklı yollarla onları engelleme çabaları kabul edilemez.İktidar yanlısı olmayan,tarafsız yayın yapan gazetelere bırakın reklamı, kurumlara alınmasını bile engellenmesi doğru değildir.Bakan yasak yok desede alınması talimatı verdiği an bu sorun ortadan kalkar” diye konuştu.

ERİŞİME ENGELLİ SİTELER İÇİN SAYI VERMEDİ

Gürer’in erişime engellenin internet siteleriyle ilgili soru belirtilerek, yasaklanan internet sitesi sayısı kaçtır? Kaçı yurt dışı bağlantılıdır? Ülkemizde oluşturulan ve yasaklanan sitelerle ilgili yapılan yasal işlemler nelerdir? Uyuşturucu, kumar vb. suça teşvik eden yurt dışı internet sitelerinin yayın çıkışı yaptığı ülkeler ile yapılan görüşmeler ve yapılan anlaşmalarla yasaklama ve cezaya yönelik önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yanıt verdi. Bakan Turhan, bu bilgilerin açıklanmasının suçla mücadelede sorun yaratabileceğini söyledi.

Gürer önergesinde, “2018 yılında içerikleri yaptırımlar var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti. Önergeye yanıt veren Bakan Turhan, “Erişime engellenen site sayısı ve istatiksel değerlerin açıklanması; suçun önlenmesi ve suçla mücadelede sıkıntılara sebep olabilecek, özellikle çocuk pornosuna ilişkin içeriklerin deşifre olmasına yol açacaktır. Ayrıca, bu tür rakamlar diğer ülkelerce resmi olarak, toplu şekilde açıklanmadığından, uluslararası düzeyde, bu rakamlardan hareketle ülkemiz aleyhine haksız algı meydana getirilmekte, bilgi kirliliği oluşturulmaktadır” diyerek erişime engelli siteler için sayı vermedi. (HABER MERKEZİ)