25 Şubat 2019 11:53
Son Güncellenme Tarihi: 25 Şubat 2019 21:22

CHP'nin Balçova adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı kesinleşti

İzmir İl Seçim Kurulu Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı ile tartışmaları sonlandırdı, Çalkaya'nın adaylığının önündeki engeller kaldırıldı.

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CHP'nin Balçova adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı kesinleşti

Fotoğraf: DHA

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    CHP'nin Balçova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı kesinleşti. İlçe Seçim Kurulu’nun güvenlik soruşturması taraması sonrasında Çalkaya hakkında tartışmalara neden olacak bir karara imza attı. İlçe Seçim Kurulu, Çalkaya'nın Yargıtay’da sonuçlanan “Cumhurbaşkanına hakaret” davası nedeniyle adaylığına engel olacak işlem gerçekleştirdi. Çalkaya’nın 11 ay 20 gün ceza aldığı ve 14 bin TL para cezasına çevrildiği ceza dosyasının bulunduğu ifade edilerek “memnu hakların iadesine ilişkin” mahkeme kararını getirmesini istedi.

    İLÇE SEÇİM KURULU: ADAYLIĞA ENGEL YOK

    CHP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonuçlandı. Seçim kurulu itirazı inceledi ve cezanın bir yılı aşmamasından kaynaklı adaylığa engel yok kararı aldı. İlçe Seçim Kurulu'nun AKP'li adayı, Çalkaya'nın adaylığına karşı oy kullanırken İl Seçim Kurulu'ndaki AKP'li aday Çalkaya'nın adaylığı için olumlu oy kullanması dikkat çekti.

    ÇALKAYA: DEMOKRASİ KAZANDI

    Konuyla ilgili açıklama yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Demokrasi kazandı, milletin iradesi kazandı, Balçova'nın iradesi kazandı. Adaylığım önündeki engel kalktı. Demokrasi mücadelemizde destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum” dedi.

    KARARA KARŞI MİTİNG YAPILDI

    Balçova İlçe Seçim Kurulu'nun kararı tepkiye neden olmuş, düzenlenen mitingde binlerce İzmirli, Çalkaya ile ilgili kararı protesto etmişti. DİSK, KESK, TMMOB ve İzmir Tabip Odası da Çalkaya'ya destek açıklaması yapmıştı.

    DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İKK ve İzmir Tabip Odası, adaylığı almış olduğu Cumhurbaşkanlığına hakaret cezası ile engellenmek istenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    DİSK Bölge Temsilciliği'ndeki basın toplantısında basın metnini okuyan 10 Ekim Katliamı sonrasında da AKP'nin saldırılarının bitmediğini ifade eden  SES İzmir Şube Eşbaşkanı Hülya Ulaşoğlu "O dehşet anında üç gün ulusal yas ilan etmek zorunda kalanların üzüntüleri akşam haberlerine kadar sürmüştü. Hatırlarsanız dönemin Başbakanı “Cebimde intihar bombacılarının listesi var ama eylem olmadan bir şey yapamam” demişti. Bugünlerde 101 canı kaybettiğimiz 10 Ekim katliamının Cumhurbaşkanına hakaret davalarıyla anılır olmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu davaları açanların o ailelere bakacak yüzleri var mı merak ediyor ve içimizi yeniden acıtan yargı kararlarını lanetliyoruz. Katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimiz “gerekçesiz olarak” reddedildi. Ülkede yaşanmış en büyük katliamın aydınlatılması red edilirken gerekçe bile koymaya gerek duyulmuyor. İçimiz bir kez daha acıdı"

    Fotoğraf: Evrensel

    Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli

    Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli

    Katliamın sorumluları yargılamak yerine 10 Ekim Katliamı protestosunu katılan Çalkaya'nın adaylığının düşürülmek istendiğini dile getiren  Ulaşoğlu "Asıl sorumluların yargılanması için her türlü siyasi ve yargısal engeli çıkarmaktan geri durmayanların, katillerden hesap sorulsun diyenlerin bu ülkede bırakın Cumhurbaşkanını eleştirmesini, siyaset yapmasına hatta aday olmasına bile tahammülleri yoktur. Öncelikle siyasi hesaplaşmalara 10 Ekim protestoları nedeniyle açılan uydurma davaları hukuki olmamasının ötesinde ahlaki de bulmuyoruz. Bu anlamda Balçova İlçe Seçim Kurulu’nun hukuk tanımaz tutumunu biz İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ve 10 Ekim katliamını yaşayanlar olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

    İlçe seçim kurullarının görevinin siyasi rakipler yok etmek olmadığını da belirten Ulaşoğlu "Bu gayri insani tutum vicdanlarda unutulmayacaktır. Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuksuz olduğu kadar gayriahlaki olan İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusunu reddetmesi gerekmektedir. 10 Ekim eleştirisi nedeniyle bir başkan adaylığının düşürülmesi 10 Ekim katliamının zihniyetiyle ortaklaşmak anlamına gelecektir. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 10 Ekim katliamını lanetleyen tüm eylem ve etkinliklerin arkasında olduğumuzu ve Yüksek Seçim Kurulu’nun olumsuz bir kararında da bir bütün olarak bu antidemokratik tutuma karşı Sayın Mehmet Ali Çalkaya'nın yanında olacağımızı beyan ediyoruz" dedi.

    Adaylığı düşürülen CHP'li Çalkaya: Burası Balçova buradan çıkış yok

    Adaylığı düşürülen CHP'li Çalkaya: Burası Balçova buradan çıkış yok

    CHP İZMİR İL BAŞKANI: ÇALKAYA'NIN SEÇİLME VE ADAY OLMA HAKKI VAR

    Fotoğraf: Umut Karakoyun/DHA

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının İlçe Seçim Kurulunca, İzmir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde aldığı 11 ay 20 günlük cezanın ardından düşürülmesini değerlendirdi. Yücel, Çalkaya için 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 'katalog suçlar' kategorisinde yer alan 'Cumhurbaşkanına hakaretten hüküm giyenler seçime katılamaz' maddesinin uygulandığını belirterek, "Çalkaya'yı bağlayan sadece Anayasa'nın 76'ncı maddesidir. Bu maddeye göre de Çalkaya'nın seçilme hakkı, aday olma hakkı var" dedi.

    Anayasa'nın 76'ncı maddesine göre, 1 yılın altında ceza alan belediye başkan adayının, hukuken seçilme hakkına sahip olduğunu aktaran, aynı zamanda avukat olan İl Başkanı Yücel, İzmir'de İlçe Seçim Kurulunun 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nu, yerel seçimlere uyarladığını dile getirdi. Yücel, "2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre 1 yıl ve üzeri hapis cezası alındığında, seçilme yeterliliğini kaybediliyor. Bunun dışında süresi ne olursa olsun, katalog suçlar var. Yüz kızartıcı ve Cumhurbaşkanına hakaret de katalog suçların içinde" dedi.

    YSK'nın kararı kesinleştikten sonra yapacak bir şeyin olmadığını belirten Yücel, "Eğer sonuç alamazsak, yasal takvim içerisinde olduğumuz için başka bir arkadaşımıza görev verilebilir" dedi.

    10 EKİM MİTİNGİNDE ATILAN SLOGANLARDAN YARGILANDI

    10 Ekim 2015'te Ankara'daki Barış Mitingi sırasında gerçekleşen katliam sonrasnda İzmir'de emek ve demokrasi güçleri bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Yürüyüş esnasında atıldığı ileri sürülen 'Katil Erdoğan' sloganından dolayı aralarında Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın olduğu bir gruba Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan, açtığı tüm davaları geri çekerken sadece Çalkaya hakkındaki davayı geri çekmedi. Yargıtay, Çalkaya’nın yargılandığı dava dosyasını onayladı ve 11 ay 20 gün ceza almasına hükmetti. (İzmir/EVRENSEL)

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