25 Şubat 2019 11:53

Adaylığı düşürülmek istenen Çalkaya'ya emek güçlerinden destek

Adaylığı Cumhurbaşkanı'na hakaret cezasıyla düşürülmek istenen Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'ya emek ve meslek örgütlerinden destek geldi.

Adaylığı düşürülmek istenen Çalkaya'ya emek güçlerinden destek

Fotoğraf: Evrensel

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    Balçova Belediyesine başkan adayı olan mevcut başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret cezasıyla adaylığının düşürülmek istenmesine emek ve meslek örgütleri tepki gösterdi ve Çalkaya'ya destek verdi.

    DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İKK ve İzmir Tabip Odası, adaylığı almış olduğu Cumhurbaşkanlığına hakaret cezası ile engellenmek istenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    DİSK Bölge Temsilciliği'ndeki basın toplantısında basın metnini okuyan 10 Ekim Katliamı sonrasında da AKP'nin saldırılarının bitmediğini ifade eden  SES İzmir Şube Eşbaşkanı Hülya Ulaşoğlu "O dehşet anında üç gün ulusal yas ilan etmek zorunda kalanların üzüntüleri akşam haberlerine kadar sürmüştü. Hatırlarsanız dönemin Başbakanı “Cebimde intihar bombacılarının listesi var ama eylem olmadan bir şey yapamam” demişti. Bugünlerde 101 canı kaybettiğimiz 10 Ekim katliamının Cumhurbaşkanına hakaret davalarıyla anılır olmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu davaları açanların o ailelere bakacak yüzleri var mı merak ediyor ve içimizi yeniden acıtan yargı kararlarını lanetliyoruz. Katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimiz “gerekçesiz olarak” reddedildi. Ülkede yaşanmış en büyük katliamın aydınlatılması red edilirken gerekçe bile koymaya gerek duyulmuyor. İçimiz bir kez daha acıdı"

    Fotoğraf: Evrensel

    Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli

    Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli

    Katliamın sorumluları yargılamak yerine 10 Ekim Katliamı protestosunu katılan Çalkaya'nın adaylığının düşürülmek istendiğini dile getiren  Ulaşoğlu "Asıl sorumluların yargılanması için her türlü siyasi ve yargısal engeli çıkarmaktan geri durmayanların, katillerden hesap sorulsun diyenlerin bu ülkede bırakın Cumhurbaşkanını eleştirmesini, siyaset yapmasına hatta aday olmasına bile tahammülleri yoktur. Öncelikle siyasi hesaplaşmalara 10 Ekim protestoları nedeniyle açılan uydurma davaları hukuki olmamasının ötesinde ahlaki de bulmuyoruz. Bu anlamda Balçova İlçe Seçim Kurulu’nun hukuk tanımaz tutumunu biz İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ve 10 Ekim katliamını yaşayanlar olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

    İlçe seçim kurullarının görevinin siyasi rakipler yok etmek olmadığını da belirten Ulaşoğlu "Bu gayri insani tutum vicdanlarda unutulmayacaktır. Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuksuz olduğu kadar gayriahlaki olan İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusunu reddetmesi gerekmektedir. 10 Ekim eleştirisi nedeniyle bir başkan adaylığının düşürülmesi 10 Ekim katliamının zihniyetiyle ortaklaşmak anlamına gelecektir. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 10 Ekim katliamını lanetleyen tüm eylem ve etkinliklerin arkasında olduğumuzu ve Yüksek Seçim Kurulu’nun olumsuz bir kararında da bir bütün olarak bu antidemokratik tutuma karşı Sayın Mehmet Ali Çalkaya'nın yanında olacağımızı beyan ediyoruz" dedi.

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