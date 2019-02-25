25 Şubat 2019 11:35

Bingöl’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

2019 yerel seçimlerinde Bingöl’de belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

Bingöl’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Bingöl | Fotoğraf: Bingöl Valiliği

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    Bingöl’de yerel seçim için AKP, CHP ve MHP belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Erdal Arıkan’ı, HDP Hişyar Özsoy ve Hatice Kavran'ı, MHP Mehmet Ziya Buyankara’yı, CHP de Vahdettin Uzunyayla’yı aday gösterdi.

    İYİ Parti Bingöl'de aday çıkarmazken, BBP adaylık başvurusu yapan Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alındığını ve il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. BBP bu kararı, HDP’nin burada seçimi kazanma ihtimali olabileceğini öne sürerek duyurdu.

    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

    BBP'de adaylık başvurusu yapan Muammer Çolakoğlu görevden alındı

    BBP'de adaylık başvurusu yapan Muammer Çolakoğlu görevden alındı

    Yerel seçim öncesinde birçok farklı merkezde seçimlere yönelik ortaya çıkan hayali seçmen vakasına Bingöl'de de rastlandı. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in YSK seçmen kayıtlarında da belirlenen bu usulsüzlük ve hilelerin araştırılması amacıyla TBMM'ye sunduğu araştırma önergesine göre, Bingöl'de bir kapıcı dairesine kayıtlı 224 seçmen var.

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    BİNGÖL'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

    AKP - Erdal Arıkan

    CHP - Vahdettin Uzunyayla

    MHP - Mehmet Ziya Buyankara

    HDP - Hişyar Özsoy - Hatice Kavran

    HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

    HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    BİNGÖL'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

    24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

    24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde AKP yüzde 54,87; HDP yüzde 27,10 ve MHP ise yüzde 5,75 oy almıştı.  

    1 Kasım 2015 genel seçimlerinde bölgede AKP %  64,6, HDP % 29,5 oy oranları ile Bingöl ilinde en çok oy oranına sahip partiler olmuştu. 24 Haziran seçim sonucuna bakıldığında her iki partinin oy kaybettiği görülüyor.

    Evet, hâlâ HDP'ye oy veriyorlar!

    Yusuf KARATAŞ

    Evet, hâlâ HDP'ye oy veriyorlar!

    24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BİNGÖL SONUÇLARI

    2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BİNGÖL SONUÇLARI

    Eski MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça, referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını belirterek partisinden istifa etmişti.

    Bingöl'de MHP'de, 'Hayır' istifası

    Bingöl'de MHP'de, 'Hayır' istifası

    2014 YEREL SEÇİMLERİ BİNGÖL SONUÇLARI

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

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    Gün gün 31 Mart yerel seçim takvimi

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