Bingöl’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Bingöl’de yerel seçim için AKP, CHP ve MHP belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Erdal Arıkan’ı, HDP Hişyar Özsoy ve Hatice Kavran'ı, MHP Mehmet Ziya Buyankara’yı, CHP de Vahdettin Uzunyayla’yı aday gösterdi.

İYİ Parti Bingöl'de aday çıkarmazken, BBP adaylık başvurusu yapan Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alındığını ve il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. BBP bu kararı, HDP’nin burada seçimi kazanma ihtimali olabileceğini öne sürerek duyurdu.

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

BBP'de adaylık başvurusu yapan Muammer Çolakoğlu görevden alındı

Yerel seçim öncesinde birçok farklı merkezde seçimlere yönelik ortaya çıkan hayali seçmen vakasına Bingöl'de de rastlandı. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in YSK seçmen kayıtlarında da belirlenen bu usulsüzlük ve hilelerin araştırılması amacıyla TBMM'ye sunduğu araştırma önergesine göre, Bingöl'de bir kapıcı dairesine kayıtlı 224 seçmen var.

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

BİNGÖL'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP - Erdal Arıkan

CHP - Vahdettin Uzunyayla

MHP - Mehmet Ziya Buyankara

HDP - Hişyar Özsoy - Hatice Kavran

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

BİNGÖL'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde AKP yüzde 54,87; HDP yüzde 27,10 ve MHP ise yüzde 5,75 oy almıştı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde bölgede AKP % 64,6, HDP % 29,5 oy oranları ile Bingöl ilinde en çok oy oranına sahip partiler olmuştu. 24 Haziran seçim sonucuna bakıldığında her iki partinin oy kaybettiği görülüyor.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BİNGÖL SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BİNGÖL SONUÇLARI

Eski MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça, referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını belirterek partisinden istifa etmişti.

Bingöl'de MHP'de, 'Hayır' istifası

2014 YEREL SEÇİMLERİ BİNGÖL SONUÇLARI

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

Gün gün 31 Mart yerel seçim takvimi