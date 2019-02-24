"Fındıklı'da HES'lere Geçit Vermeyeceğiz" pankartına polis engeli

Rize'nin Fındıklı ilçesi 2007'den bu yana derelerini, yaşam alanlarını korumaya devam ediyor. Çağlayan ve Arılı vadilerinde 20'den fazla HES projesi bulunmasına rağmen Fındıklı halkının hukuki ve fiili mücadelesiyle hiçbir projenin yapımı gerçekleştirilemedi.

Son günlerde yeniden gündeme gelen HES projesine karşı Fındıklı gençliği, Fındıklıspor ile Akkuş Belediyespor voleybol müsabakasında "Fındıklı'da HES'lere Geçit Vermeyeceğiz" pankartı açtı. Polisin pankartın kapatılmasını istemesi üzerine ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Maçın ardından GBT ve gözaltı yapmak isteyen polis, biber gazıyla müdahale etti. Polisin müdahalesine salondakiler tepki gösterdi.(Fındıklı/EVRENSEL)