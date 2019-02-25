Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şb. Bşk. Yrd. Ercan Gürünlü istifa etti

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Ercan Gürünlü, sendika genel merkezinin şube yönetimine müdahale ettiğini, işçilerin iradesiyle alınan eylem kararlarının müdahaleyle ertelendiğini, baskı kurarak istifa ettirildiğini açıkladı. Belediye-İş Genel Merkez Yöneticisi Bayram Özkan ise Gürünlü'nün iddialarının gerçek dışı olduğunu iddia etti.

Sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklama ile istifa ettiğini duyuran Gürünlü, Avcılar ve Bakırköy Belediyesi işyerleriyle ilgili olarak kendisinin tartışma konusu yapıldığını söyledi. Belediye-İş'in tüzel kişiliğiyle değil, sendika merkezinin "ben merkezci" yönetim anlayışıyla sorun yaşadığını anlatan Gürünlü, "Bu anlayış işçilerin sorunlarını birinci öncelik olarak görmemektedir. Sınıfa dayalı örgütlenme modelini yok saymakta, işçilerin iradesi olan eylem ve etkinlikleri merkezi müdahale ile ertelemekte ve hatta gereksiz görmektedir. Bu anlayışı eleştirdiğimizde ise işyerlerine merkez yöneticileri üzerinden müdahale edilmektedir" diye konuştu.

"GENEL MERKEZ MÜDAHALESİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Genel merkez yönetimi tarafından görevlendirilen kişilerin ise "genel merkezin sorumluluğunu örtmek için işyerlerini karıştırdığını" bunun da şubeler içinde bölünmelere neden olduğunu söyleyen Gürünlü şöyle konuştu: "Bu amaçlarla şubeler üzerinden işyeri temsilcileri ayartılmaya çalışılmakta, şube yöneticilerine makam mevki vaadi yapılmaktadır. Bu haksız müdahaleler, şube bütünlüğünü bozmakta, şubeyi oluşturan sendikal kademeleri birlikte çalışamaz hale getirmektedir. Bu olumsuz tabloyu yaratan sanki başkasıymış gibi, ardından da gelin bu sorunu çözün yoksa biz müdahale ederiz diyerek, tehdit olarak gördükleri kişilerin tasfiyesi istenmektedir."

Genel merkezin önce kendisini ardından da şube yöneticilerini Ankara'ya çağırıp istifa etmesini istediğini aktaran Gürünlü, sonunda şube yöneticileri arasındaki birliğin genel merkez tarafından bozulduğunu dile getirdi. Genel merkezin müdahalelerinin halen devam ettiğini ifade eden Gürünlü, genel merkezin görevlendirdiği uzmanların şube yönetimini baypas ederek işyerlerinde kongre çalışması yaptığını dile getirdi.

"GENEL MERKEZ SORUNLARA KAYITSIZ"

Ücret ödenmemesi, başka bir sendikanın örgütlenmeye çalışılması gibi Avcılar ve Bakırköy belediyelerinde yaşanan sorunlara genel merkezin kayıtsız kaldığını söyleyen Gürünlü, "Avcılar Belediyesinde üyemiz işçilerin sendikal tazminat alacakları vardır. Alacak davalarının açılması ağırdan alınıyor. Üyelerimiz kronik şekilde ücretlerini düzenli alamamaktadır. En iyi durumda 2 maaş içeride kalmaktadır. Bu duruma dair çözüm üretmek için yapılan eylem ve etkinlikler merkez müdahalesi ile engellenmektedir. İşçiler ve şubemiz Avcılar Belediyesi önünde ödenmeyen maaşları için eylemdeyken, genel merkez yöneticisinin Avcılar Belediye Başkanı ile bir etkinlikte fotoğraf çekip, sosyal medyadan yayımlaması, bir nevi belediye başkanının yanındayız algısı yaratması, işçinin eylem ve kararlılığının genel merkez yöneticileri eliyle boşa çıkarılmasının en somut örneklerinden biridir" diye konuştu.

Yaşanan bu sorunlara ilişkin yaptığı eleştiriler nedeniyle hedefe konduğunu söyleyen Gürünlü şöyle devam etti: "Genel Merkezimiz bütün sorunun Ercan Gürünlü olduğunu ve şahsımın sendikadaki şube başkan yardımcılığı görevinden istifam ile sorunların çözüleceğini düşünüyor. Hiçbir makam ve mevki işçi sınıfının çıkar ve menfaatleri üzerinde değildir ki bu göreve işçi iradesi ile geldim. Bugüne kadar da bulunduğum her mevkide amatör olarak görev yaptım. Ancak önümüzde bir yerel seçim var, işyerlerimizde 2 sendika tartışması var, ben sürecin tıkayanı olmayacağım. Bu nedenle görevimden istifa ettim."

GENEL MERKEZ YÖNETİCİSİ ÖZKAN: İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR

Ercan Gürünlü'nün iddialarına ilişkin açıklama yayımlayan Belediye-İş Genel Merkez Yöneticisi Bayram Özkan ise şunları söyledi: "Ercan Gürünlü'nün 'Genel merkez yönetimi görevini yerine getirmiyor, benim üzerimden şubeyi karıştırıyor' iddiası gerçek dışıdır. İstanbul 2 No'lu Şube Yönetimi, yönetim kurulu arasındaki uyumsuzluk nedeniyle şubenin genel kurula gitmesi talebini içeren, üç üyenin imzaladığı dilekçe üzerine genel merkeze çağrılmıştır. Genel Başkan dahil olmak üzere tüm genel merkez yönetiminin katılımıyla yapılan toplantıda İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı ve Yönetimi, 'Şube yönetimi içinde bir huzursuzluk ve uyumsuzluk olduğunu, bu şekilde gitmeyeceğini, bunun çözülmesi gerektiğini' belirtmiş, bunun üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu da 'Aranızdaki sorunları çözün, sorunlarınızı üyelere yansıtmayın' demiştir. Mesele bundan ibarettir."