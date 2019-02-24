Adana’da Evrensel ile dayanışma gecesi düzenlendi

Adana’daki Özel Restoran’da Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların temsilcileri; HDP, CHP, ESP, SYKP’nin yöneticileri ile Adana demokrasi güçleri katıldı. CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve önceki dönem milletvekili Zülfikat İnönü Tümer’in dayanışma mesajı gönderdiği etkinliğe CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkan Adayı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay da katıldı. Gecede sanatçı, eğitim emekçisi Yener Bulut sahne aldı.

“ÜLKENİN ZENGİNLİKLERİNİ ÜRETENLER KARDEŞTİR”

Etkinlikte konuşan Evrensel Yazarı Nuray Sancar, bu ülkenin zenginliklerini üretenlerin bölünmek istenmesine karşı kardeşlik sofrasının her yerde oluşturulması gerektiğini vurguladu. Evrensel gazetesinin gerçekleri yazmaya devam edeceğini belirten Sancar, “Kardeşler ortak bir sofraya oturmasın diye, insanlar gerçekleri görmesin diye bizi bölerler, parçalarlar, kutuplaştırırlar. Televizyon kanallarında nüfusun bir kesiminin düşmanlaştırıldığını, emekçilerin sürekli aşağılandığını görürsünüz. Ama içinde Evrensel’in de bulundu birkaç tane muhalif gazete gerçekleri anlatmaya devam ediyor” dedi.

“CEZA MEKANİZMASI İLE SESİMİZİ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Fotoğraf: Evrensel

Gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması ve gazetelerin maddi olarak zorlanmasının sebebinin de aynı olduğunu söyleyen Sancar, "Evrensel gazetenin ekonomik olarak çökertilmesi için davalar açılıyor. En son Cumhuriyet gazetesinin cezası da onandı. Sürekli olarak ceza mekanizmasını sesimizi kesmek için çalıştırılıyorlar” ifadelerini kullandı.

KARALAR: DEMOKRATİK BİR REJİME KAVUŞABİLMEK İÇİN BULUŞAN HERKES KARDEŞİMİZ

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar da hak ve özgürlükler için birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Karalar, “Adaylarla ilgili yaptığımız tespitler kardeşlerimizin hoşuna gitmeyebilir. Ama biz oraya totaliter rejime sempati duyan, faşist zihniyetli insanlar koymuyoruz. Demokrat olabilir, daha solcu olabilir ama temel olarak bu dönem en temel ihtiyacımız olan hukuk devleti olabilmek. Özgürlükçü, demokratik bir rejime kavuşabilmek noktasında buradaki ortak paydada buluşabilen herkes bizim kardeşimizdir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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