İtiraf ediyorum hırsız benim!

Bir işçi

Gebze

Normalde bir insanın hayatını sürdürebilmek için bir şeyler yiyip, içmesi lazım öyle değil mi? Ben de marketlerden pahalı sebze-meyve alıp kazıklanmak yerine hem de küçük esnaf kazansın diye geçen cuma günü Gebze’de yeni açılan pazara çoluk çocukla gittim. Hâlâ içimizde ekonomik kriz yok, enflasyon yok, dünya bizi kıskanıyor diyen varsa peşinen söyleyeyim, gelsin pazara da durumu bir yerinde görsün. Saatlerce 1 kilo soğan 2 kilo patates için kuyruklarda bekleyenleri bir görsün.

Pazarda kuru soğanın hepimize selamı var, ben istikrarımı koruyorum hâlâ 5 lirayım der gibi sırıtarak yüzüme baktı. Mecbur alacaksın, soğansız yemek olmuyor. Eşim 1 kilo ıspanak alalım, sarımsaklı yoğurt döker yeriz dedi. Ispanak 7 lira. Bizim oğlan baba havuç alalım bol limonlu salata yapar, şifa niyetine yeriz dedi. Havuç kendini bir havalara sokmuş sormayın gitsin. 4 liraya havuç mu olur, havuç tarlasına tavşan mı girdi. Havuç dediğin haddini bilecek öyle değil mi?

Kıçı kırık marul bile 4 lira olmuş, bir şımarmış bir havalara girmiş bizim mutfaklardan uzak. Domates, biber, hıyarın yanına bile uğramadık. Kuru fasulye 15, nohut 13, mercimek 10 kayme. En mütevazı, en akıllı uslu duran patates bile 4 lira. Hepsi uçuşa geçmiş bizim cüzdan yere çakılmış. Pazar yerinden çıkıp eve doğru yola düştük. Karnımız zil çalıyor. Eve varır varmaz eşim ‘Git bizim kümesten yumurta getir de yapayım’ dedi. Allah’tan 2-3 tavuğumuz var da yumurtaya para vermiyoruz. Bizim kümesteki garip tavuğum gıt gıt gıdak nidalarıyla tam yarım saattir o minicik poposundan yumurta vermeye çalışıyordu. Bir an düşündüm, biraz sonra ben bu tavuğun bin bir zahmetle ürettiği yumurtayı alıp daha doğrusu çalıp afiyetle yiyeceğim. Acaba bizim tavuk ben yumurtayı alırken ne düşünür?

Hırsız yine geldi yumurtamı çalıyor mu der? Haram zıkkım olsun da diyebilir valla yerden göğe kadar haklı değil mi tavuk kardeş? Gerçekten üzülüyorum ve kendimi suçlu hissediyorum. Suçumu hafifletmek, vicdanımı rahatlatmak için onlara iyi davranıp organik buğday ile besliyorum. Gel de menemeni ye şimdi, valla iştahım da kaçtı. Velhasıl şuraya geleceğim.

Bizi yöneten politikacılar memleketi parsel parsel satarken, ihalelere fesat karıştırırken, zimmetine para geçirirken, yandaşlara kıyak geçerken benim yumurtayı alırken duyduğum suçluluk hissini duyuyorlar mıdır acaba? Hiç sanmam, onlar masum ben hırsız. Ya sizce kim hırsız?

Neymiş efendim doğal gaza, elektriğe zam gelmiş. Gelecek tabi. Doğal gaz lan bu dışardan geliyor. Osuruk değil ki zırt pırt yap tankı doldur. Yok öyle yağma kombiyi paso yakıp yayıp popoyu ısıtacaksın. İdareli kullan sevgili kardeşim vanayı kıs, petekleri kapat, sıcak suyla değil soğuk suyla yıkan hem daha sağlıklı!

Mercimek, fasulye, et, saman bile dışarıdan geliyormuş diyeceğine tasarruflu kullan, az ye canımın içi. Şikayet etme büyük resmi gör. Sarayı düşün, duble yolları düşün, yapılan köprüleri, havaalanlarını düşün. 600 milletvekilini düşün, meclis lokantasını düşün, hazineden sorumlu damadı düşün, reisi düşün, Gelincikli Bahçe’yi düşün, Kemal abimizi, Meral ablamızı düşün. Bak nasıl da 24 saat çalışıp biz daha rahat yaşayalım diye kafa patlatıyorlar, bizim için gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Nankör olmayalım, haklarını yemeyelim, oylarımızı esirgemeyelim!

Beni sorarsanız saray nasılsa bizim sarayımız, halkın sarayı. Bir müddet kafamı toplamak, moralimi düzeltmek için saraya taşınıyorum. Emine yengemin eliyle yaptığı saray kebabını yiyip, kendime gelmek istiyorum. Merak etmeyin, bir müddet arayıp sormayın! Ne saray sofrasına oturamaz mıyım?