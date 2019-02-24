İstanbul Sultangazi İlçesi’nde bulunan Uğur Mumcu Mahallesi halkı, belediyenin kendilerini yok sayan dönüşüm projesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. “Belediye ile hiçbir şekilde anlaşmamız yoktur”, “Halkın konut hakkı dokunulmazlığı yok sayılıyor”, “Evlerimize, yaşam alanlarımıza dokunmayın” dövizlerinin taşındığı eylemde açıklamayı Küçük Uğur Mumcu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUY-DER) adına Tuncay Küçük okudu.

Yaşam alanlarının devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanan belediye tarafından kamulaştırılmak istendiğini söyleyen Küçük, “Mahallemizin kamulaştırılmasına dair alınan encümen kararının dayanağı olan imar planı henüz askıya çıkmamışken ve askıya çıkmayan plana itiraz dahi edememişken alınan encümen kararı tarafından mağdur edilmekteyiz. İmar planı iptal davaları sürerken de idare tarafından bizlere açılan kamulaştırma davaları bizleri telafisi olmayan bir yola sürüklemektedir” diye konuştu.

Kamuoyunda tapularının olmadığına dair iddialara karşı ise Küçük, “Dileyen derneğimize gelsin tapularımız derneğimizde görsün” dedi. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adaylarına seslenen Küçük, “Sayın adayların bir sonraki basın açıklamamıza gelmelerini, bize yaşatılan imar sorununu çözmek üzere atım atmalarını istiyoruz” diye çağrıda bulundu. (İstanbul/EVRENSEL)