25 Şubat 2019 09:45

Bornovalı kadınlar 8 Mart'a hazırlanıyor

8 Mart yaklaşırken, Bornovalı kadınlar da 8 Mart’ta kriz ve şiddete karşı talepleriyle alanda olacak.

Bornovalı kadınlar 8 Mart'a hazırlanıyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Eda AKTAŞ
    İzmir

    Açıldıkları günden bugüne koro, el işi, drama ve resim gibi birçok alanda kurslarını faaliyete geçirmeye çalışan BORKAD’lı kadınlar, 8 Mart’ta kriz ve şiddete karşı talepleriyle hem yapacakları etkinliğe hem de İzmir’de gerçekleşecek mitinge hazırlanıyor. 
    Dernek çalışması yürüten kadınların oluşturduğu koro, 9 Mart tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da düzenlenecek 8 Mart etkinliğinde sahne alacak. Haftada iki gün koro çalışmasını sürdüren kadınlarla bir araya gelerek, ekonomik krizin kadınlar üstündeki etkilerini ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne hangi taleplerle karşılayacaklarını konuştuk. Geleceğe dair kaygılarını dile getiren kadınlar, yaşanan ekonomik krizi, şiddeti, tacizi, çocuk istismarını, hükümetin kadın politikalarını düşündüklerinde karamsarlığa kapıldıklarını söyleseler de bu karamsarlığa karşı mücadele edeceklerini ifade ediyor.
    BORKAD yönetim kurulu üyesi Songül Duman dernek adına başlattıkları faaliyetlerden söz ederek, “8 Mart’la ilgili bir etkinlik yapmayı planladığımız için koro çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekonomik krizin sebeplerini ve kadınları nasıl etkilediğine dair dernek binamızda bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir yandan kurslarımıza devam ederken diğer yandan da her ay kadınların sorunlarına ilişkin dernek binamızda söyleşiler gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi

    ‘KRİZ İLE BİRLİKTE İŞSİZLİK ARTTI’

    Şiddet, ayrımcılık, hak gasplarından en çok kadınların etkilendiğine dikkat çeken Duman, krizin etkilerini de kadınların daha ağır biçimde yaşadığını ifade etti. Krizin tüm yükünü yoksul emekçi ailelerin daha fazla hissettiğini ve bu durumda en çok kadınların etkilendiğini belirten Duman, “Krizden dolayı kadınlar çalışma hayatında ilk hedef haline geldi. Kadın işsizliği daha fazla arttı. Kadınlar eve kapanmaya, sosyal hayattan soyutlanmaya başladı” dedi. 

    ‘KRİZİN FATURASINI KADINLAR ÖDEMEYECEK’

    Kadınları kriz ortamıyla artan şiddet, işsizlik ve ev içi sömürüye karşı 8 Mart’ta alanlara çağıran Duman, “Krizin faturasını kadınlar olarak biz ödemeyeceğiz demek için alanlarda olacağız. Hiçbirimiz bu sıkıntıları yalnız yaşamak zorunda değiliz. El ele, omuz omuza dayanışma içinde olup birlikte mücadele ettikçe daha güçlü olacağız” dedi.

    ‘KENDİMİZE ÖZEL BİR ŞEY YAPMIYORUZ’ 

    Dernek üyesi Deniz Yetim de “Ev ekonomisi, evi idare etmek, çocuklarla olan maddi durumlar, okul, iş hayatı hepsi kadında bitiyor. Evin bütün maddi ayarlamasını, kadınlar olarak biz yapıyoruz. İki çocuk okutan bir anne olarak masraflar fazla geliyor. Kadın olarak öncelikle ailemizi ve çocuklarımızı düşünüyoruz. Bu yüzden kendimize özel hiçbir şey yapmıyoruz. Ekonomik kriz ile birlikte maddi olarak daha fazla sorun ve sıkıntı yaşar hale geldik” dedi. 

    ‘ŞİDDET VE İŞSİZLİK KADINLARIN EN BÜYÜK SORUNU’

    “Kadınların en büyük sorunu fiziksel ve psikolojik şiddet. Bir de işsizlik sorunu var. Kadınlar olarak iş bulmakta zorlanıyoruz, bulduğumuz işler de ise fazlasıyla eziliyoruz. Kadınlar hem iş hayatında hem de ev hayatına fazlasıyla eziliyor. Yaşananlara karşı sesimizi duymamız lazım ama sesimizi duyanların da olması gerekiyor. Sorunlarımızı birbirimize destek olarak ve bir araya gelip dayanışma içerisinde olarak çözebiliriz” diyen Yetim “Koroya katılmak çok güzel bir duygu. Bütün günün stresini burada atıyorum. Bana çok iyi geliyor. Tüm kadınları da davet ediyorum” şeklinde konuştu. 

    ‘HEM KRİZ HEM DE ERKEKLER TARAFINDAN EZİLİYORUZ’

    Dernek üyesi Azime Çelik ekonomik krizin en çok mutfakta hissedildiğini söyleyerek, “Eşlerimiz gelip soruyor ‘Para verdim nerede’ diye ama pazardan, alışverişten haberleri yok. Çünkü evin ve her şeyin yükünü biz kadınlar çekiyoruz. Kadınlar hem kriz hem de erkekler tarafından ezilmiş oluyor” dedi. Kadınların bir arada tüm sorunların üstesinden geleceğini söyleyen Çelik, “Kadınlar olarak genelde hep siyasi, dini her yönden ayrılıyoruz. Üstüne feodal baskı kadınların sokağa çıkmasını engelliyor. Hep kendi çevremizde kalıp kör bir düğüm halinde dolanıp duruyoruz, çıkamıyoruz. Bu feodal yapı ve düşünceyi kırmak için kadınlar olarak bir araya gelip mücadele edeceğiz. Tabii ki 8 Mart’ta alanlarda olacağız” dedi
     

     

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