EGEÇEP, 13. kurultayını “Doğa, direniş, umut” sloganıyla topladı

Türkiye ekoloji mücadelesinin önemli örgütlerinden Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun (EGEÇEP) 13. kurultayı yapıldı. İzmir'deki Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kurultayda EGEÇEP bileşenleri, bir yıllık faaliyetlerinin yanı sıra ekoloji mücadelesinin sorunları ve geleceğini tartıştılar.

“DOĞA, DİRENİŞ, UMUT…”

Kurultay, ekoloji mücadelesinde yaşamını yitiren yaşam savunucuları için saygı duruşuyla başladı. Açılış konuşmasını yapan EGEÇEP Eş Sözcüsü Berrin Esin Kaya, “Doğa, direniş, umut” başlıklı Kurultay basın açıklamasını okudu. Konuşmasına “Çok zor günlerden geçiyoruz” diyerek başlayan Kaya, doğanın, emeğin, dünya egemen olan sistem tarafından her geçen gün daha da kirletilerek, yok oluşa sürüklendiğini dile getirdi. "Bu böyle gitmez" diyen Kaya şunları dile getirdi:

“Bu talanın, bu yıkımın, bu yozlaşmanın, bu çağ dışı zihniyetlerin, bu kırımın sürdürülebilmesi mümkün değil! Bizler, bu ülkede, bütün canlılarla barış ve kardeş içerisinde, temiz hava, temiz su, temiz topraklar üzerinde, emeğimizle üreterek, ekmeğimizi bölüşerek güzel bir gelecek yaratılabileceğini biliyoruz.”

"ADALET, HAVA VE SU KADAR İHTİYAÇ HALİNE GELDİ"

Hukukun tüm toplumsal alanlarda olduğu gibi ekoloji alanında da tıkandığını ifade eden Kaya, “Binbir emek ve masrafla kazandığımız davalarımızın bir çırpıda elimizden alınmasına karşı bir çözüm üretemiyoruz. Adalet, hava ve su kadar temel bir ihtiyaç haline geldi” dedi.

Ekonomik krizin ekolojik krizle paralel ilerlediğini belirten Kaya, “Bu nedenle ekonomik krize karşı yükselen tepkileri, yaşam alanlarımızı koruma mücadelemizle birleştirebilmenin yollarını bulmak zorundayız. Ülkenin dört bir yanında filizlenen yerel ekoloji direnişleri ile emeğinin karşılığını alabilmek, insanca, demokratik, kardeşçe barış içinde bir yaşam örebilmek için yürütülen mücadelelerin birleşmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

"YAŞAM KAZANACAK"

“Ekoloji Birliğince ülkedeki ekoloji mücadelelerinin dayanışmasının örülmesine yönelik gösterilen çabaları çok değerli buluyoruz” diyen Kaya, “Doğa her şeye inat direniyor, 'siz de direnin, yaşam kazanacak' mesajı veriyor. Doğa nasıl direniyorsa, yaşam da yıkıma karşı bir yolunu bulur. Yaşamın doğası direniş üzerine kuruludur. Doğa ise direnişin ta kendisidir...” ifadelerini kullandı.

Çepeçevre Yaşam programının ülkenin dört bir yanındaki ekoloji mücadelelerini yansıtan seçkisi ilgiyle izlenirken, daha sonra bileşenler faaliyetlerini anlattılar.

Kurultay’da Salihli Çevre Platformu EGEÇEP’e bileşen olmak için başvuru yaptı. (İzmir/EVRENSEL)