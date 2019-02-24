CHP Milletvekili Ayhan Barut: Sağlık alanı yoğun bakımda

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut; şehir, kamu ve özel hastanelerin acil servis ile yoğun bakım ünitelerinde sağlıkçıların ve yurttaşların yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Türkiye'de sağlık alanının 'yoğun bakımda' olduğunu söyleyen Barut, özellikle yoğun bakım servislerindeki yatak yetersizliğinin acil çözümünü istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sunan Barut, “Türkiye'deki şehir, kamu ve özel hastanelerin acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde her geçen gün farklı bir mağduriyet yaşanmaktadır. Hastanın sağlık sorununa ilişkin çeşitli ihtiyaçların yetersiz kaldığı acil ve yoğun bakım servislerinde en temel sıkıntı yatak teminidir. Hasta ve yakınları acil müdahale gerektiren rahatsızlıkları nedeniyle başvurdukları servislerde doktor yetersizliğinden, hemşire, sağlık personeli ve ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme yetersizliğine kadar pek çok eksiklikten yakınmaktadırlar” dedi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ÇALIŞMA VAR MI?"

Barut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şu sorulara yanıt vermesini talep etti:

“Adana özelinde ve ülkemiz genelinde tam teşekküllü hizmet veren şehir, kamu ve özel hastane sayısı nedir?

Bu hastanelerin özellikle acil servis ve yoğun bakım birimlerinde bulunan yatak sayısı kaçtır?

Özellikle devlet hastanelerindeki acil servis ve yoğun bakım üniteleri neden yetersiz kalıyor?

82 milyona ulaşan ülke nüfusumuza karşın hastanelerdeki yatak sayımızda neden artış yapılmıyor?

Ülkemiz genelinde illere göre acil servise başvuran hasta sayısı günlük kaç kişidir?

Yatak ve müdahale için gerekli sağlık ekipmanlarının yetersizliğinin sebebi nedir?

Hastanelerde acil servislerde görev yapan uzman doktor, doktor, hemşire ve sağlık personeli sayısı kaçtır?

Vatandaşlarımızın oldukça mağdur olduğu acil servis hizmetlerindeki sorunların giderilmesi için bir çalışmanız var mı?”

(İstanbul/EVRENSEL)

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