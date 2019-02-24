HDP'li adaylar: Belediyeyi, halkımızla birlikte bizler yöneteceğiz

Kayyımın atanan Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde HDP belediye eş başkanlık adaylıklarına Naşide Toprak ve Abbas Azizoğlu gösterildi. Eş başkan adayları, “Gerekirse, halkımızla birlikte kazma-kürekle işimizi yapacağız” dediler.

Eş başkan adayları Mezopotamya Ajansına konuştu. Gasbedilmiş belediyeyi geri alacaklarını belirten Abbas Azizoğlu, kayyımın yolsuzluklarının Sayıştay Raporları’nın yansıdığını söyledi. Azizoğlu, “Halkın kendi vergileriyle verilen tüm paralar, maalesef AKP-MHP rejiminin yandaşlarına peşkeş çekilmiştir” diye konuştu. Bu sürede hizmet adına hiçbir şey yapılmadığına dikkat çeken Azizoğlu, “Sadece makyajlama yapılmış” dedi.

Fotoğraf: MA

Azizoğlu, şunları söyledi: “Silvan için yapılacak bütün çalışmalarda şeffaf ve denetlenebilir olacağımızın sözünü veriyoruz. Ne yaparsak yapalım Silvan halkıyla yapacağımızı söylüyoruz. Halk ile birlikte karar alacağız ve pratiğe dökeceğiz. Yapabileceklerimizi yapacağız, yapamayacaklarımızı da neden yapamadığımızı halkımıza izah edeceğiz. Gerekirse, halkımızla birlikte kazma ve kürekle işimizi yapacağız. Kendi öz gücümüzü kullanacağız.”

Kayyımların ilk iş olarak kadın kurumlarını kapatmak olduğunu anımsatan Naşide Toprak ise, kayyımın kültür, gençlik gibi tüm alanlardaki çalışmaları durdurduğunu söyledi. Toprak, belediyeleri kayyımdan almalarının ardından ilk işlerinin kapatılan kadın, gençlik ve kültür kurumlarını yeniden açmak olduğunu belirterek, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Belediyenin halkın olacağını anlatan Toprak, “Birlikte o tel örgüleri yıkacağız, belediyeyi kayyımın kirinden temizleyeceğiz. Belediyeyi, halkımızla birlikte bizler yöneteceğiz” diye konuştu.

"IĞDIR HALKI ZATEN İTTİFAK YAPIYOR"

Fotoğraf: MA

HDP Iğdır İl Örgütü, belediye başkan adaylarıyla birlikte 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Her mahalle, sokak ve esnafı ziyaret eden adaylar özellikle de Azeri, Terekeme yurttaşlardan olumlu tepkilerle alıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sarf ettiği, “Iğdır’da aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı paydalarına sesleniyorum. Oturun anlaşın tek adaya düşürün” dediği kentte HDP'den aday olan eş başkan adayları Eylem Çelik ve Yaşar Akkuş Mezopotamya Ajansını konuştu.

Adaylıkları belirlendiği günden itibaren insanları bilgilendirmek için sokak, mahalle, esnaf ziyaretleri yaptıklarını anlatan Eylem Çelik, halkın yapılan ittifaklara kulak asmadığını söyledi. Iğdır halkının zaten ittifak halinde olduğunu söyleyen Çelik, “Her ne kadar diğer partiler ayrıştırmaya kalksa da sokağa çıktığımızda hiçbir Azeri, Terekeme ve Türk’ten olumsuz tepkiyle karşılaşmadık. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ayrıştırmanın olmamasının 2 nedeni var. Birincisi HDP’nin bütünleştirici ve her halkı kapsayan politikası, ikincisi de diğer siyasi partiler ne derse desin halk geçmişten bu yana bizim yaptığımız belediyecilik hizmetlerini biliyor” diye konuştu.

Yaşar Akkuş da, 2009 yılında dönemin İçişleri Bakanı Cemil Çiçek’in “Ermenistan’ın sınırına dayandılar” sözüne dikkat çekti. AKP, MHP ve İYİ Parti'lerinin Kürtlere karşı bir cephe oluşturmaya çalıştığını aktaran Akkuş, şöyle devam etti: “Akşener çok aleni bir şekilde dile getirdi. Akşener’in açıklaması ‘Kürtler olmasında kimler olursa olsun’ mantığıyla yürüyor. Seçimi Kürt ve Azeri seçimiymiş gibi karşılaştırıp bu temelde bir seçime gidiliyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalıştılar. Bize düşen bunu boşa çıkarmaktır. Biz bu anlamda Kürtlerin kararlılığını, Iğdır üzerinde yaptığımız çalışmalarda görüyoruz. Büyük cevabı Azeri toplumumuzdan bekliyoruz. Azeri toplumumuzun 10 yıldır belediyemizden ve hizmetlerimizden memnuniyetinin sandığa yansıtmalarını bekliyoruz. Bu şekilde olacağını da düşünüyoruz. Yaptığımız seçim çalışmalarında da bunu gördük. Kürt, Azeri ve diğer halklarımız ön sıralarda yer alması MHP, AKP ve Akşener ittifakını boşa çıkarıyor. Biz Iğdır’da şunu başaracağız. Azeri, Kürt, Terekeme ve göçmenlerin yaşadığı bir şehirde Akşener’in ‘sadece Kürtler olmasın’ söylemini halkların ortaklaşarak sandıklarda ciddi bir cevap verip ittifakı boşa çıkaracağız.” (HABER MERKEZİ)

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