Çocuğun ifadesi yeterli bulundu: Cinsel istismara 40 yıl hapis

Metehan UD

İzmir

İzmir'de ağır ceza mahkemesi, cinsel istismara maruz kalan 7 yaşındaki çocuğun ifadesini dikkate alarak sanığa 40 yıl ceza verdi. Çocuğun avukatı, verilen mahkeme kararının önemine dikkat çekti.

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki görme engelli çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar, okuldaki öğretmenlerine anlatması ile ortaya çıktı. Daha sonra yaşadıklarını Çocuk İzlem Merkezi'nde de (ÇİM) anlatan çocuğun ifadeleri üzerinde istismarda bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Sanığın çocuğun akrabası olduğu öğrenildi. İstismarın yaşandığı sırada çocuğun annesi ile babasının boşanma sürecine girmesinden kaynaklı, mahkemenin velayetini verdiği annesi ile birlikte akrabasının evinde yaşadığı öğrenildi.

İddianameyi hazırlayan Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı, çok küçük yaştaki çocuğun iftira atması için hiçbir neden olmamasından, çocuğun beyanlarının yer ve zamana dayalı ayrıntılı ve samimi olduğunun gözlenmesinden, şüphelinin ifadelerinin ise daha çok suçtan kurtulmaya yönelik olmasından dolayı dava açılmasını istedi. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Çocuğun ÇİM'de vermiş olduğu ifadeleri yeterli bulan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan kişi hakkında kararını verdi.

20 YILLIK CEZA ARTIRIMLARLA 40 YILA ÇIKTI

Çocuklara yönelik cinsel istismarı düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesindeki, 12 yaşından küçük çocuklarla ilgili hüküm doğrultusunda mahkeme ilk olarak 20 yıl ceza verdi. Ardından istismarın tehditle gerçekleştirilmesinden kaynaklı cezanın yarı oranında arttırılarak 30 yıla çıkarılmasına ve birden fazla kez gerçekleşmesinden dolayı da bir bölü üç oranında arttırılarak 40 yıla çıkarılmasına karar verdi. Ancak tek suçtan kaynaklı süreli hapis cezalarının 30 yıldan fazla olamamasından kaynaklı ceza 30 yıla düşürüldü.

"ANNE İSTİSMARI ÖRTMEYE ÇALIŞTI" İDDİASI

Dava sürecinde dikkat çeken bir diğer nokta ise istismara uğrayan çocuğun annesinin davaya müdahil olmak istememesi. İstismara uğrayan çocuk, ifadesinde annesinin yaşadıkları ile konuşmamasını istediğini ileri sürdü. Ceza davasının sürecinde boşanma davasına bakan Menemen'deki aile mahkemesi velayeti anneden alarak babaya verdi. Babanın avukatları Meksude Kaptan ile Ozan Adıgüzel, istismar hakkında şikayetçi olmayan anne hakkında da suç duyurusunda bulundu.

"AKSİ YÖNDEKİ KARARLARA KARŞI EMSAL"

Mahkemenin kararını gazetemize değerlendiren Avukat Ozan Adıgüzel, kararın önemine dikkat çekti. Cinsel istismar davalarında çocuğun yaşı ne kadar küçük ise çocuğun beyanına o kadar itibar edildiğini ifade eden Adıgüzel “Çünkü gerekçe olarak bu yaştaki çocuğun olağan cinsel deneyimleri ile bu kadar bilgiye sahip olması mümkün değildir. Kararımızda da mahkemenin alt sınırdan uzaklaşmış olması önemli. Mahkeme çocuğu dinlemek istese de bunun çocuk üzerinde yaratacağı olumsuz etkiden kaynaklı itirazda bulunduk ve ÇİM'deki ifadelerin yeterli bulunmasını, gerekli görülürse de ÇİM'deki kayıtların izlenilmesini istedik. Mahkeme buna rağmen ara kararında çocuğu dinlemek için çağırdı ancak itirazlarımızla dinlemeyi durdurduk. Mahkemenin vermiş olduğu karar, şimdiye kadar verilen aksi yöndeki kararlara karşı alınmış önemli bir karar. Emsal teşkil edebilecek nitelikte” dedi.