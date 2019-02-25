Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (25 Şubat)

Yurt genelinde etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime bazı illerde 25 Şubat'ta ara verildiği duyuruldu.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nden ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle 25 Şubat 2019 Pazartesi günü(yarın) ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi.



Açıklama şöyle devam etti: "Sözkonusu karar ile 03.12.2002 tarih ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, konik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacaklardır."

ÇANAKKALE

Fotoğraf: DHA

Çanakkale'de il merkezi ve bazı ilçelerde fırtına ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün (25 Şubat) tatil edildi. Gökçeada'ya 3'üncü günde de seferler yapılamadı.

Çanakkale Valiliği'nden dün (24 Şubat) yapılan açıklamada, kent merkezi ile 8 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Valilikten bu sabah yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçeleri de okulların tatil edildiği duyuruldu. Böylece ilk ve orta dereceli okullar il genelinde tatil edildi.

Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün de tüm seferler iptal edildi. Cumartesi gününden beri Gökçeada'ya deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada-Geyikli arasında ise, sabah seferleri yapılamadı. Gestaş firması yetkilileri, saat 10.00'da Bozcaada'dan Geyikli'ye, 11.00'de ise Geyikli'den Bozcaada'ya sefer yapılacağını açıkladı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Şubat'ta eğitime ara verildiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)