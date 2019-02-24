Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (24 Şubat)

Yurt genelinde etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime bazı illerde 25 Şubat'ta ara verildiği duyuruldu.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de il merkezi ve bazı ilçelerde fırtına ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 25 Şubat'ta tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak. Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Şubat'ta eğitime ara verildiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)