Gazeteci ve ressam Zehra Doğan tahliye oldu

Sokağa çıkma yasağı döneminde Mardin Nusaybin'de çizdiği resimleri, sosyal medyada paylaştığı ve 10 yaşındaki bir çocuğun notlarını haberleştirdiği için “terör örgütü propagandası yaptığı” suçlamasıyla 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası alan gazeteci ve ressam Zehra Doğan kaldığı Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi. Doğan’ı cezaevi çıkışında meslektaşları çiçekle karşıladı.

"AÇLIK GREVLERİNE SES VERİLMELİ"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Doğan’ın cezaevi önünde açıklama yapmasına izin verilmedi. Doğan, daha sonra yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Cezaevinden çıkmak beni mutlu etse de geride arkadaşlarımı bıraktığım için üzgünüm. Şu an cezaevlerinde devam eden açlık grevleri var ve durumları her geçen gün ağırlaşıyor. Cezaevlerinde Leyla Güven öncülüğünde başlatılan açlık grevlerine bir an önce ses verilmeli."

Doğan, uzun zamandır mesleğinden ayrı kalmasına ilişkin ise "Nerede olursam olayım aranızda olmaya ve mesleğime devam edeceğim" dedi.

Doğan, son olarak da tüm meslektaşlarına selamlarını iletti.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Dicle Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Zehra Doğan, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı'nda muhabir ve editör olarak çalıştı. “Êzidî Kadınların Çığlığı” haberiyle Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne layık görülen Doğan, sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk günlerden itibaren başta Mardin olmak üzere bölgenin birçok yerinde görev yaptı. Nusaybin ve Cizre gibi çatışmalı bölgelerden geçtiği haberler nedeniyle Uluslararası Kadınların Medya Vakfı’nın (IWMF), 2018 Gazetecilikte Cesaret Ödülü’ne layık görüldü. Doğan'ın resimleri, Fransa’daki Başka Dünyalar Festivali’nde ve Cenevre'de sergilendi. (MEDYA SERVİSİ)

