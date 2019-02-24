Eren Erdem'e bir ceza daha: Şimdi de spor yapması engellendi

Yaşadığı hukuksuzluklar karşısında cezaevinde açlık grevi başlatan CHP'nin tutuklu PM üyesi Eren Erdem'e cezaevi yönetimi tarafından ceza verildi. Erdem'e açlık grevi yaptığı için 1 ay süreyle spor dahil bazı etkinliklerden men edilme cezası verildiği öğrenildi.

Eren Erdem'e verilen cezayı CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"CHP PM Üyesi, arkadaşımız @erenerdemnet'e tutukluğunun 239. gününde yeni bir ceza daha verildi. Hücrede tutulması; eşinin ve oğlunun pasaportuna tahdit konulmasını protesto etmek için açlık grevi yapan Eren'e 1 ay spora çıkartılmama cezası verildi!

Hak aramanın bedeli ödetiliyor"

CHP PM Üyesi, arkadaşımız @erenerdemnet 'e tutukluğunun 239. gününde yeni bir ceza daha verildi. Hücrede tutulması; eşinin ve oğlunun pasaportuna tahdit konulmasını protesto etmek için açlık grevi yapan Eren'e 1 ay spora çıkartılmama cezası verildi! Hak aramanın bedeli ödetiliyor pic.twitter.com/YSuAfnMFbh — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 24 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)