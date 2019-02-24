AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Vatandaşın baktığı yerden bir beka sorunu yok, bu bir yerel seçimdir, öyle de olmalıdır. Ama birileri alacak oldukları ile oylarla ilgili oraya buraya selam gönderiyorsa, bunu bir düşünmek gerek. İYİ Parti ile HDP'nin, Saadet'le CHP'nin bir araya gelebilmesi bana çok enteresan geliyor. Bu bir beka değilse de, bir güvenlik sorunudur" dedi. Zeybekci ayrıca "HDP yasal bir siyasi partidir, burada mutabıkız. Ancak aynı parti terör eylemleri ile ilgili tek bir güçlü mesaj vermedi, bir gün bile terörü lanetlemedi" ifadelerini kullandı.

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Zeybekci’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeni sistem ile birlikte yerel belediyelerin karar mekanizmaları zayıflamadı mı?

Yok öyle bir şey.

Hatta bunun son yerel seçimler olduğu, bir sonraki dönemde valiler gibi belediye başkanlarının da atama ile yapılacağı konuşuluyor?

Kim konuşuyor? Olur mu hiç öyle şey? Belediye başkanlığından gelen biri, demokraside halkla temasın en yakın gerçekleştiği bir görevi kaldırabilir mi? Dünya yıkılsa Tayyip Bey izin vermez buna! Mehmet Özhaseki ile yaptığımız, belediyelere ilişkin yeni bir kanun tasarısı çalışması var. O çalışma şu: Özellikle metropollere bağlı uzak ilçelerde, o ilçe belediyelerinin altyapı ile ilgili sorumluluklarını artıran bir yaklaşım. Daha hızlı hizmet verebilsinler diye. Bir de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol illerde farklı bir yaklaşım olabilir mi diye düşündük. Sonuçta Anadolu'daki küçük bir kentle İstanbul'u aynı yasayla yönetmek gerçekten çok güç.

Bu yeni yaklaşımlar federatif bir yerel yönetim sürecine evrilecek diye düşünenler var… Böyle bir hedef var mı?

Asla yok! Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz, AK Parti böyle bir şeye asla izin vermez, bunu tartışmaya bile gerek yok.

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Yerel seçimlerin bir beka sorunu olduğunu düşünmüyorsunuz o halde?

Onu şöyle anlatayım; vatandaşın baktığı yerden bir beka sorunu yok, bu bir yerel seçimdir, öyle de olmalıdır. Ama birileri alacak oldukları ile oylarla ilgili oraya buraya selam gönderiyorsa, bunu bir düşünmek gerek. Aldığı oyu bu niyetle istiyor, bu alanda kullanacak. İYİ Parti ile HDP'nin, Saadet'le CHP'nin bir araya gelebilmesi bana çok enteresan geliyor. Bu bir beka değilse de, bir güvenlik sorunudur.

Türkiye'de mi İzmir'de mi var bu sorun? Sizin de kazanmak için HDP seçmenini ikna etmeniz gerekmiyor mu?

İzmir için de Sayın Soyer'in çukur eylemleri sırasında verdiği açık destek mesajları var. Oysaki o eylemler Türkiye'yi ayırmakla, bölmekle ilgili en net eylemlerdi. Soyer'in o tarihteki açıklamaları ortada. Kürt kardeşimle bir sorunum yok ki, hiçbir zaman olmadı. Bakın HDP yasal bir siyasi partidir, burada mutabıkız. Ancak aynı parti terör eylemleri ile ilgili tek bir güçlü mesaj vermedi, bir gün bile terörü lanetlemedi.

Peki Ankara'da, İstanbul'da yaşandığı gibi başkan olarak görevden alınırsanız diye bir endişeniz var mı?

Görevden almak değil o, kendilerinin istifasıdır. Kadir Bey devam etmek istemiyordu, kendisi de bunu önermişti. İzmir'de asla böyle bir şeyi beklemem. Seçilirsek en az 2 dönem yapacak işlerimiz var. (HABER MERKEZİ)

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'İzmir'in yerel seçimlerinde kişiyi değil, kenti tartışalım'