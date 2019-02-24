Maduro, Kolombiya ile ilişkileri kesti; Kolombiya kararı tanımadı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım" açıklaması yaptı. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ise "Maduro'nun tek taraflı olarak diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımıyoruz" dedi.

"GUAİDO, ABD'NİN KUKLASI"

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen gösteride destekçilerine seslendi. Maduro, kırmızı gömlekler giyen binlerce kişinin karşısına dans ederek ve Venezuela bayrağı sallayarak çıktı.

"Asla teslim olmayacağını" söyleyen Maduro, "Ülkemin bağımsızlığını gerekirse canım pahasına savunacağım" dedi. Hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Maduro, kendini geçici başkan ilan Juan Guaido'yu ise "Venezuela'yı sömürgeleştirmek isteyen ABD'nin kuklası" olarak tanımladı.

KOLOMBİYALI DİPLOMATLARA ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İÇİN 24 SAAT VERDİ

Muhalefete destek veren Kolombiya'yı eleştiren Maduro, bu ülkeyle diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı. "Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım" diyen Maduro, bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 24 saat verdi.

KOLOMBİYA KARARI TANIMADI

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadıklarını bildirdi.

Almagro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Maduro hükümetini tanımadıklarını ve bu nedenle de verdiği kararın "yok" hükmünde olduğunu ifade etti.

Bakan Almagro, "Maduro hükümetinin aldığı diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti. (DIŞ HABERLER)

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