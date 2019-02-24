Kar yağışı etkili oldu, İstanbul beyaza büründü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kentin birçok yeri beyaz örtüle kaplandı. Taksim Meydanı'nda kar yağışı, yayalara zor anlar yaşatırken meydan beyaza bürüdü. Başakşehir'de de yerler beyaza örtüyle kaplandı. Yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan 66 seferi iptal edildi. Karın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, TIR KAZA YAPTI

Fotoğraf: DHA

Kar yağışı nedeniyle Avcılar D-100 Karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR kaza yaparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı çağırıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yoldan çıkan TIR vinçle kurtarıldı.

SULTANGAZİ'DE BİR KAMYONET DEVRİLDİ

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyonun sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Üsküdar, Çamlıca Tepesi'ne gelenler karın keyfini çıkardı. Çocuklar kartopu oynadı.

Fotoğraf: DHA

SİLİVRİ'DE DE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Silivri'de de etkili oldu. Kar yağışı ilçenin Batı ve Kuzey kesimlerinde ve merkez mahallelerini etkisi alına aldı. D-100 Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: DHA

66 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı’nda THY, iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına 'De-Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. (İstanbul/DHA)

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