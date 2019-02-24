24 Şubat 2019 07:37
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri (24 Şubat 2019)
Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.
İstanbul'da Şehir Hatlarında sefer iptali
Fotoğraf: DHA
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
- 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
- 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
- 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
- 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
- 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
- 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
(İstanbul/DHA)