24 Şubat 2019 07:37Son Güncellenme Tarihi: 24 Şubat 2019 21:34
BUDO'da sefer iptalleri (24 Şubat 2019)
Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 25 Şubat'taki bazı seferlerini iptal etti.
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İstanbul'da Şehir Hatlarında sefer iptali
Fotoğraf: DHA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 25 Şubat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre,
07.00-09.30 - Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30-11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 24 Şubat tarihi için de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bazı seferleri iptal etmişti. (HABER MERKEZİ)