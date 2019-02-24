BUDO'da sefer iptalleri (24 Şubat 2019)

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 25 Şubat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre,

07.00-09.30 - Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30-11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 24 Şubat tarihi için de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bazı seferleri iptal etmişti. (HABER MERKEZİ)