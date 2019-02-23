Tatil edilen Başakşehir-Bursaspor maçı yarın oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, yarın (24 Şubat Pazar günü) saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, karşılaşmanın yarın saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından 5. dakikada tatil edilmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Başakşehir-Bursaspor maçı, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi. Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı. Başlama vuruşunun 5 dakika sonrasında ise hakem maçı tatil etti.

Fotoğraf: İsa Terli/AA

(SPOR SERVİSİ)