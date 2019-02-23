Başakşehir-Bursaspor maçı 3-0 sonuçlandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir, konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yendi.

Dün hava koşulları nedeniyle bugün saat 19.00'a ertelenen ve 5'nci dakikadan itibaren oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 17'nci dakikada Mossoro, 40'ıncı dakikada Visca ve 90+1'inci dakikada Demba Ba kaydetti.

17'nci dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sağ kanattan içeri doğru hareket eden Caiçara'nın ceza sahası içerisine girmeden yerden sert ortasında arka direkte topla buluşan Mossoro'nun şutu ağlarla buluştu: 1-0.



40'ıncı dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın ara pasında geniş alanda topla buluşan Visca topla ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla durumu 2-0 yaptı.



Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



90+1'inci dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Edin Visca'nın topla ceza sahasına girdiği pozisyonda meşin yuvarlığı Demba Ba'ya çıkardı. Ba topu boş kaleye gönderdi: 3-0.



Mücadele Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. (SPOR SERVİSİ)