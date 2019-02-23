23 Şubat 2019 19:45

Kocaeli'de "Kent ve Demokrasi" paneli düzenlendi

Kocaeli'de düzenlenen Kent ve Demokrasi panelinde kentlerin nasıl yönetilmesi gerektiği tartışıldı.

Kocaeli'de "Kent ve Demokrasi" paneli düzenlendi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 'Kent ve Demokrasi' paneli düzenledi.

    TMMOB Mimarlar Odası Taş Bina'da gerçekleştirilen panele, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve TMMOB Şehir Plancıları Odası 25. Dönem Başkanı Prof. Dr. H. Tarık Şengül konuşmacı olarak katıldı. Panele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki ve CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Adayları Ünal Özmural ile Arsal Arısal da katıldı.

    Panelde açılış konuşmasını yapan TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü ve MMO Şube Başkanı Murat Kürekçi, yerel seçim anlayışlarını sıraladı. Kürekçi, tercihlerini kullanırken dikkat edecekleri şeyleri şöyle sıraladı:

    • Halkın yönetimde söz, yetki ve karar sahibi olduğu,
    • Kent konseyleri, kent meclisleri, halk meclisleri gibi yönetime katılımı mümkün kılacak mekanizmalar oluşturulduğu,
    • Kentsel dönüşüm, kentleşme politikaları ve imar planlarının kâr ve rantsal çerçeveden tümden çıkartıldığı,
    • İmar Komisyonları ve diğer ilgili komisyonlarında meslek odalarımızın yer aldığı,
    • Hizmetlerin kentliye eşit sunulduğu,
    • Özelleştirme ve rant odaklı parçacı planlama anlayışı yerine katılımcı, şeffaf, bütüncül planlama anlayışının uygulandığı,
    • Sağlıklı bir çevreye önem verildiği, insan sağlığının korunmasının hedeflendiği,
    • Belediyelerin müteahhitlik yapmadığı, yerine halkın barınma hakkını gözettiği, sokakta yaşayanlara, kimsesizlere, barınma sorunu yaşayanlara ücretsiz ya da düşük ücretle kira hizmeti verebildiği,
    • Kentliyi odağına alan güvenli kentlerin oluşturulduğu,
    • Konforlu, hızlı, ucuz ve daha güvenli toplu ulaşımın hedeflendiği,
    • Kültürel mirasın korunduğu,
    • Engelli, hasta, çocuk ve kadın yaşamına duyarlı imar, planlama ve uygulamalar ile her türlü önlemin alındığı,
    • Şeffaf, denetlenebilir, kayırmacılık ve adamcılıktan uzak, herkese eşit yakınlıkta hukuk ve kamu yararının esas alındığı,
    • İmar Barışı (afları) ile güvensiz ve kaçak yapılaşmanın teşvik edilmediği, konularında parti ve adayların anlayışları sandıktaki tutumumuzu belirleyecektir."

    TMMOB'nin karşısında yer aldığı yerel yönetim anlayışını da belirten Kürekçi, "Evrensel insan haklarının yerel yönetimlerce çözüm üretilecek her başlığında toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim anlayışı TMMOB’nin de yerel yönetim anlayışıdır. TMMOB, bu anlayışı benimsemeyenlerin karşısında yer alır" dedi.

    Kocaeli'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    Kocaeli'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    "HALKLA YAN YANA GELİNCE KARŞILIK ALDIK"

    Panelde ilk sözü alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kentlerde en önemli sorunların başında yapılaşmanın geldiğini söyledi. "Demokratik kent, demokratik yönetim oluşturmak, daha katılımcı ve şeffaf belediyecilik diyoruz. Sağda da, solda da bunu diyenler var. Bunun altını doldurmak önemli" dedi. Halkla yan yana geldiklerinde iyi sonuçlar aldıklarını belirten Nuhoğlu, "Kentlerde en önemli sorunların başında yapılaşma geliyor. 2014-2019'da 1 cm karelik bir artış dahi olmadı, yapılması istenenlere karşı çıktık, durdurduk. Halkı bilinçlendirerek yaptık bunları, halkla yan yana gelince bir şeylerin karşılığını aldık. Seçim sürecindeyiz, bölgenizde, mahallenizde temsilcilerinizi nasıl seçiyorsunuz? Ana muhalefet partisinde dahi adaylar merkezden belirlenir duruma geldi, bu adayları denetleyebilir misiniz? Bu adayların atayanlara karşı sorumlulukları ön plana çıkacaktır, nasıl olacak bu katılımcılı?" ifadelerini kullandı. "İnsanlara dokunmaya, konuşmaya ihtiyacımız var" diyen Nuhoğlu, "İnsanları bir araya getirmek, kamusal alan oluşturmak zorundayız. Emin olun insanlarla konuştukça, sorunları paylaştıkça çok daha güzel çalışmalara imza attık" dedi.

    "YARATILAN KAYNAĞI KİMSEYE VERMEK İSTEMİYORLAR"

    TMMOB Şehir Plancıları Odası 25. Dönem Başkanı Prof. Dr. H. Tarık Şengül, "Kentler gerçekten demokratik şekilde yönetiliyor mu?" sorusunu yönetti. Devletin kentleri kontrol etmek istediğini belirten Şengül, "Kentlere yönelik küçük ölçekli planlar 1980 sonrası değişti, artık dışa açık büyümeyle birlikte kentler büyük ölçekli yatırımları almaya başladı. 3. Havaalanı denilen yer 40 milyar dolar bir alan, ülke yılda 800-850 milyar dolarlık gayri safi milli hasıla üretiyor. Böyle kentler küçük ölçekli aktörlere bırakılır mı? Bırakılmaz, kentlere çöktüler. Yaratılan büyük kaynağı kimseye vermek istemiyorlar. Saraydan başlayarak, bakanlıklar, ayrıcalıklı kuruluşlar ve bir takım özel şirketler eliyle büyük ölçekli kentler giderek merkezi yapıya kayıyor" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Neden iki katı faturalar ödüyoruz?

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Neden iki katı faturalar ödüyoruz?

    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

     

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli
    SONRAKİ HABER

    Duque: Yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Maduro olacaktır
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Merve Demirel olayı ya da babalar ve evlatlar

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşsizlik Fonu’nun krize kurban edilmesine izin vermeyelim

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Gezi direnişi ve bir hikaye

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Seçim vaatleri ve gerçekler

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Sinemacılara ‘hukuk sarmalı’

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    YouTube’un pedofili problemi, algoritmalar, filtreler…

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Tarihin içinden
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Solidworks
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Duque: Yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu Maduro olacaktır
    Duque: Yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu Maduro olacaktır

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Juan Guaido, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Tienditas köprüsünde basına açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli
    Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli

    Balçova Belediye Başkanı Mehmet Çalkaya hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu" gerekçe gösterilerek adaylığı düşürülmeye çalışılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Genel-İş Anadolu Yakası 1 No.lu Şube Genel Kurulu yapıldı
    Genel-İş Anadolu Yakası 1 No.lu Şube Genel Kurulu yapıldı

    Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No.lu Şube 8. Olağan Genel Kurulu seçimini mücadeleci sendikacılık vurgusu yapan Ahmet Arıkan'ın listesi kazandı.

    CHP'li Ağbaba'dan memurlara: AKP’ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    CHP'li Ağbaba'dan memurlara: AKP’ye oy verirseniz eliniz kırılsın

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Dersim'de devlet memurları ile EYT'lilere seslenerek "AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Silifke'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü
    Silifke'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü

    Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 5 işçi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Neden iki katı faturalar ödüyoruz?
    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Neden iki katı faturalar ödüyoruz?

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, pazar alışverişi yapan halk ve esnafla görüştü.

    Üniversiteliler krizin etkisinde: Hem çalışıp hem feragat ediyoruz
    Üniversiteliler krizin etkisinde: Hem çalışıp hem feragat ediyoruz

    YTÜ, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, ekonomik krizin hayatlarını nasıl etkilediğini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi
    Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi

    Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir OHAL ilan edildiğini açıkladı. Halk, Beşir istifa edene kadar eylemlerin süreceğini açıkladı.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    ODTÜ'lü İrem Kütük’ün ismi kütüphanede yaşayacak
    ODTÜ'lü İrem Kütük’ün ismi kütüphanede yaşayacak
    GÜNCELLENDİ
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    GÜNCELLENDİ
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    Selahattin Demirtaş AİHM kararını Büyük Daire'ye taşıdı
    Selahattin Demirtaş AİHM kararını Büyük Daire'ye taşıdı

    Selahattin Demirtaş, AİHM’nin kendi başvurusu üzerine verdiği aleyhteki kararların incelenmesi için Büyük Daire’ye başvuru yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması: Kepçe operatörü aranıyor
    Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması: Kepçe operatörü aranıyor

    Balya ilçesinde açık ocakta çalışırken iş makinesiyle su altında kalan kepçe operatörü Mahmut Durmaz için başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

    RTÜK Üyesi Taşcı: Akpınar'la beraber milyonlarca insan sorgulandı
    RTÜK Üyesi Taşcı: Akpınar'la beraber milyonlarca insan sorgulandı

    RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı'nın, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in katıldığı programa verilen cezaya karşı kullandığı oyun yazısı yayımlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Haramidere'de metrobüs kazası: Bazı yolcular hafif yaralandı
    Haramidere'de metrobüs kazası: Bazı yolcular hafif yaralandı

    İstanbul Haramidere’de metrobbüs kazası yaşandı. Kaza nedeniyle bazı yolcular hafif şekilde yaralandı.

    JES'e karşı mücadele eden köylüler jandarmaya ifade verdiler
    JES'e karşı mücadele eden köylüler jandarmaya ifade verdiler

    Tire Başköy'de JES’e karşı mücadele eden köylülerden 4’ü 7 ay sonra şikayet edildi. Köylüler jandarmaya ifade verdi.

    İYİ Partili Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girdi; polis inceleme yaptı
    İYİ Partili Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girdi; polis inceleme yaptı

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu'nun Kadıköy'deki çalışma ofisine 2 kişi girdi. Polis ofiste parmak izi çalışması yaptı.

    Cumartesi Anneleri 726. hafta eylemlerinde Berfo Anayı unutmadı
    Cumartesi Anneleri 726. hafta eylemlerinde Berfo Anayı unutmadı

    Cumartesi Annelerinin adalet talebiyle gerçekleştirdiği eylemlerin 726. haftasında 6 yıl önce hayatını kaybeden Berfo Ana da anıldı.

    Karabağlar Belediyesi işçileri TİS talepleri için greve çıktı
    Karabağlar Belediyesi işçileri TİS talepleri için greve çıktı

    Karabağlar Belediyesine bağlı Spor A.Ş. işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca greve çıktı.

    Erdoğan’dan AKM çıkışı: İsteseler de istemeseler de temeli attık
    Erdoğan’dan AKM çıkışı: İsteseler de istemeseler de temeli attık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuştu; projenin geç başlamasıyla ilgili CHP ve meslek odalarını suçladı.

    KADER: Temsil oranları kadınların 'yok' sayıldığının göstergesi
    KADER: Temsil oranları kadınların 'yok' sayıldığının göstergesi

    Kadın Adayları Destekleme Vakfı, partilerin yerel seçimlerde kadınları düşük temsiliyette aday göstermesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan görüştü
    Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir araya geldi, stratejik ittifak vurgusu yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
    Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

    Mersin Erdemli’de tarım işçilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 16 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Karabük'te gıda zehirlenmesi nedeniyle 81 kişi hastaneye kaldırıldı
    Karabük'te gıda zehirlenmesi nedeniyle 81 kişi hastaneye kaldırıldı

    Karabük’te bir restoranda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuranların sayısı 81'e yükseldi.

    Konya’da çuval içinde yakılmış köpek bulundu
    Konya’da çuval içinde yakılmış köpek bulundu

    Konya Karatay’da yakılıp çuval içerisine konulmuş köpek cesedi bulundu.

    Hasankeyf başvuruculardan AİHM’nin kararına tepki: Vicdanları yaraladı
    Hasankeyf başvuruculardan AİHM’nin kararına tepki: Vicdanları yaraladı

    Hasankeyf için AİHM'e yapılan başvurunun reddedilmesine tepki gösteren başvurucular, kararın vicdanları yaraladığını söyledi.

    Venezuela hükümeti Kolombiya sınırını kapattı
    Venezuela hükümeti Kolombiya sınırını kapattı

    Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Kolombiya ile Venezuela arasındaki üç geçişin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.