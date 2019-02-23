Kocaeli'de "Kent ve Demokrasi" paneli düzenlendi

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 'Kent ve Demokrasi' paneli düzenledi.

TMMOB Mimarlar Odası Taş Bina'da gerçekleştirilen panele, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve TMMOB Şehir Plancıları Odası 25. Dönem Başkanı Prof. Dr. H. Tarık Şengül konuşmacı olarak katıldı. Panele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki ve CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Adayları Ünal Özmural ile Arsal Arısal da katıldı.

Panelde açılış konuşmasını yapan TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü ve MMO Şube Başkanı Murat Kürekçi, yerel seçim anlayışlarını sıraladı. Kürekçi, tercihlerini kullanırken dikkat edecekleri şeyleri şöyle sıraladı:

Halkın yönetimde söz, yetki ve karar sahibi olduğu,

Kent konseyleri, kent meclisleri, halk meclisleri gibi yönetime katılımı mümkün kılacak mekanizmalar oluşturulduğu,

Kentsel dönüşüm, kentleşme politikaları ve imar planlarının kâr ve rantsal çerçeveden tümden çıkartıldığı,

İmar Komisyonları ve diğer ilgili komisyonlarında meslek odalarımızın yer aldığı,

Hizmetlerin kentliye eşit sunulduğu,

Özelleştirme ve rant odaklı parçacı planlama anlayışı yerine katılımcı, şeffaf, bütüncül planlama anlayışının uygulandığı,

Sağlıklı bir çevreye önem verildiği, insan sağlığının korunmasının hedeflendiği,

Belediyelerin müteahhitlik yapmadığı, yerine halkın barınma hakkını gözettiği, sokakta yaşayanlara, kimsesizlere, barınma sorunu yaşayanlara ücretsiz ya da düşük ücretle kira hizmeti verebildiği,

Kentliyi odağına alan güvenli kentlerin oluşturulduğu,

Konforlu, hızlı, ucuz ve daha güvenli toplu ulaşımın hedeflendiği,

Kültürel mirasın korunduğu,

Engelli, hasta, çocuk ve kadın yaşamına duyarlı imar, planlama ve uygulamalar ile her türlü önlemin alındığı,

Şeffaf, denetlenebilir, kayırmacılık ve adamcılıktan uzak, herkese eşit yakınlıkta hukuk ve kamu yararının esas alındığı,

İmar Barışı (afları) ile güvensiz ve kaçak yapılaşmanın teşvik edilmediği, konularında parti ve adayların anlayışları sandıktaki tutumumuzu belirleyecektir."

TMMOB'nin karşısında yer aldığı yerel yönetim anlayışını da belirten Kürekçi, "Evrensel insan haklarının yerel yönetimlerce çözüm üretilecek her başlığında toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim anlayışı TMMOB’nin de yerel yönetim anlayışıdır. TMMOB, bu anlayışı benimsemeyenlerin karşısında yer alır" dedi.

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"HALKLA YAN YANA GELİNCE KARŞILIK ALDIK"

Panelde ilk sözü alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kentlerde en önemli sorunların başında yapılaşmanın geldiğini söyledi. "Demokratik kent, demokratik yönetim oluşturmak, daha katılımcı ve şeffaf belediyecilik diyoruz. Sağda da, solda da bunu diyenler var. Bunun altını doldurmak önemli" dedi. Halkla yan yana geldiklerinde iyi sonuçlar aldıklarını belirten Nuhoğlu, "Kentlerde en önemli sorunların başında yapılaşma geliyor. 2014-2019'da 1 cm karelik bir artış dahi olmadı, yapılması istenenlere karşı çıktık, durdurduk. Halkı bilinçlendirerek yaptık bunları, halkla yan yana gelince bir şeylerin karşılığını aldık. Seçim sürecindeyiz, bölgenizde, mahallenizde temsilcilerinizi nasıl seçiyorsunuz? Ana muhalefet partisinde dahi adaylar merkezden belirlenir duruma geldi, bu adayları denetleyebilir misiniz? Bu adayların atayanlara karşı sorumlulukları ön plana çıkacaktır, nasıl olacak bu katılımcılı?" ifadelerini kullandı. "İnsanlara dokunmaya, konuşmaya ihtiyacımız var" diyen Nuhoğlu, "İnsanları bir araya getirmek, kamusal alan oluşturmak zorundayız. Emin olun insanlarla konuştukça, sorunları paylaştıkça çok daha güzel çalışmalara imza attık" dedi.

"YARATILAN KAYNAĞI KİMSEYE VERMEK İSTEMİYORLAR"

TMMOB Şehir Plancıları Odası 25. Dönem Başkanı Prof. Dr. H. Tarık Şengül, "Kentler gerçekten demokratik şekilde yönetiliyor mu?" sorusunu yönetti. Devletin kentleri kontrol etmek istediğini belirten Şengül, "Kentlere yönelik küçük ölçekli planlar 1980 sonrası değişti, artık dışa açık büyümeyle birlikte kentler büyük ölçekli yatırımları almaya başladı. 3. Havaalanı denilen yer 40 milyar dolar bir alan, ülke yılda 800-850 milyar dolarlık gayri safi milli hasıla üretiyor. Böyle kentler küçük ölçekli aktörlere bırakılır mı? Bırakılmaz, kentlere çöktüler. Yaratılan büyük kaynağı kimseye vermek istemiyorlar. Saraydan başlayarak, bakanlıklar, ayrıcalıklı kuruluşlar ve bir takım özel şirketler eliyle büyük ölçekli kentler giderek merkezi yapıya kayıyor" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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